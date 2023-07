Julio Iglesias Jr y Ana Boyer se desmarcan del brunch postboda de Tamara Falcó con un plan familiar muy especial

MADRID, 10 (CHANCE)

Este domingo, apenas unas horas después de llegar al Ritz tras su boda soñada -que se alargó hasta las 8:30 horas- Tamara Falcó e Íñigo Onieva volvían a reunirse con algunos de sus seres queridos para poner el broche de oro a un fin de semana repleto de compromisos para celebrar su enlace por todo lo alto. El escenario, el exclusivo hotel en el que tuvo lugar su preboda y en el que los novios pasaron su primera noche como marido y mujer.

Hasta allí vimos llegar a los hermanos del empresario, Alejandra y Jaime Onieva, además de a las mejores amigas de la marquesa de Griñón, como Casilda y Anita Finat, Huga Rey o Andrea Gómez-Acebo Finat, y a la pandilla del flamante novio -que se hacen llamar 'Los Curris'- encabezados por Yago Antón y Christian Flórez, acompañado por su prometida Luisa Bergel, también íntima de Tamara.

Sin embargo, llamó especialmente la atención que no acudiese ninguno de los hermanos de la novia tratándose de un brunch postboda protagonizado por los invitados jóvenes más cercanos a la pareja. Aunque se esperaba que Chabeli, Julio José Iglesias y Ana Boyer disfrutasen con la marquesa e Íñigo de esta guinda a un fin de semana inolvidable, ninguno hacía su aparición por el hotel Ritz.

¿El motivo? Un plan alternativo muy especial con la familia que ha viajado desde Filipinas a Madrid para asistir a la boda de Tamara, tal y como el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha compartido a través de sus redes sociales: "My filipino side of the family in da house" -"La parte filipina de mi familia está en casa"- ha publicado en un storie de Instagram en el que algunos de sus familiares, entre los que se encuentra su primo Álvaro Castillejo Preysler, posan sonrientes desde el porche de la mansión de la 'reina de corazones' en Puerta de Hierro.

Un brunch muy diferente y mucho más íntimo al que la marquesa de Griñón ofrecía paralelamente a algunos de sus invitados en el hotel Ritz, y en el que no faltaron aperitivos como encurtidos y snacks con el espectacular jardín y la piscina de Isabel Preysler de fondo.

Además de Julio José, tampoco se ha querido perder este planazo familiar Ana Boyer, que con un veraniego minivestido blanco troquelado, ha compartido en sus historias de Instagram una imagen en la que su hermano y ella posan con la mejor de sus sonrisas, y otra con Fernando Verdasco, que ha apostado por un look informal con bañador y gorra para la particular 'postboda' que los Preysler han disfrutado lejos e Tamara e Íñigo.