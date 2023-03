Julio José Iglesias celebra su 50 cumpleaños rodeado de amigos y con la ausencia de su madre, Isabel Preysler

MADRID, 17 (CHANCE)

El 25 de febrero Julio José Iglesias cumplió 50 años. Una cifra redonda que el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias celebró en su casa de Los Ángeles con su novia, Vivi Domenico, sus amigos más cercanos y una paella en honor a su país natal y que ahora, casi un mes después, ha querido festejar por todo lo alto en Madrid.

Una gran fiesta celebrada en el exclusivo restaurante Abascal y en la que pudimos ver a numerosos rostros conocidos, como Álvaro Castillejo, Susana Uribarri, Pepe Navarro, Patricia Cerezo, Teresa Baca o Javier Castillo 'Poty' -además de su hermana Tamara Falcó, que llegó 'tarde' al cumpleaños porque tuvo que cumplir con sus compromisos profesionales en 'El Hormiguero'- pero en la que echamos de menos a Isabel Preysler, que a pesar de la especial relación que mantiene con su hijo, prefirió no acompañarlo en un día tan especial.

Derrochando complicidad con su novia, la modelo brasileña Vivi Domenico, y sonrisas con el resto de invitados, Julio sopló las velas de su enorme tarta de cumpleaños con temática rockera y, con la simpatía que le caracteriza atendió a los medios de comunicación y no dudó en pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa su madre, sobre la defensa que su padre ha hecho de 'la reina de corazones', y sobre la boda de la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva, por cierto también ausente en la fiesta.

Con una genética envidiable que le hace aparentar 15 años menos de lo que tiene y que como confiesa ha heredado de la madre de Isabel Preysler, Beatriz Arrastia, Julio reconoce que el momento más pleno de su vida fue de los 35 a los 45, y aunque ahora atraviesa una etapa muy dulce a todos los niveles, "una vez que pasas los 45 yo no me siento como me quisiera sentir". "El otro día me fui a jugar al tenis con mis amigos, por ejemplo, y ya no corro lo que corría antes, no me muevo tan bien, y al día siguiente me duele todo" ha bromeado.

"A la vida no le puedo pedir más, tengo lo más importante que es salud, hasta el día de hoy, tengo muy buenos amigos, muy buenas amigas, amor, me llevo bien con todo el mundo, me encanta el deporte, trabajo en una cosa que me gusta, no me puedo quejar de nada en ese sentido. Soy una persona que soy como soy y eso es lo que me mantiene a mí así" añade revelando lo afortunado que se siente a sus 50 años recién cumplidos.

Cada vez más parecido a su padre, el cantante nos ha contado que acaba de pasar 15 días en Punta Cana con Julio Iglesias y sus hermanos pequeños -las gemelas Victoria y Cristina, Miguel y Rodrigo- y que el emblemático artista se encuentra "muy bien". "Está fenomenal, mejor que nunca, eso es verdad" ha añadido, confirmando además que su progenitor está valorando seriamente lo de cantar en el Santiago Bernabeu cuando acaben las obras de remodelación del estadio madridista: "Me lo comentó y sería interesante, yo estaría en primera fila porque soy fan número uno" ha asegurado.

Sobre su madre, Isabel Preysler, que atraviesa un trance complicado tras su polémica ruptura con Mario Vargas Llosa, Julio reconoce que "cuando una pareja se separa por cualquier razón, por lo que sea, hombre creo que es un momento difícil para ambos", pero asegura que la 'reina de corazones' -un sobrenombre que desconocía y que le ha hecho mucha gracia al artista- se encuentra fenomenal: "Mi madre está muy bien, es una persona que es como yo, vive la vida mirando el lado positivo de las cosas y las parejas se juntan y luego se separan".

Sí ha querido mandar un mensaje a los hijos del escritor tras las informaciones que habrían filtrado a la prensa para intentar dejar quedar mal a su madre: "A mí me da igual, qué quieres que te diga* Se meten los hijos* Cada persona tiene su personalidad. Yo por ejemplo nunca me metería, primero que no me he metido con nada ni con nadie en mi vida porque no es mi tipo de persona y hay personas que no sé, a lo mejor eso les afecta más y llegan a un punto en el que se meten, pues*"

Muy comentada ha sido la defensa que Julio Iglesias ha hecho de su exmujer en las páginas de la revista ¡Hola! definiéndola como un diez como mujer y una persona excepcional, y arremetiendo contra el premio Nobel por no haberse comportado como un caballero con Isabel tras su separación. Unas palabras que a su hijo no le han sorprendido porque, como confiesa, "siempre se han llevado de maravilla, tienen una relación maravillosa y se apoyan al mil por ciento todo lo que haga falta". "Yo respeto todo lo que haga mi padre, todo lo que ha hecho mmi padre en su vida lo ha hecho con mucha cabeza y muy bien. Yo lo continúo" ha asegurado, insinuando que comparte completamente la opinión del cantante acerca de que Vargas Llosa no ha estado a la altura tras su ruptura.

Sin embargo, descarta la posibilidad de que sus padres se reconcilien porque, como apunta con una sonrisa, "esto duraría... Y también está casado mi padre con Miranda". "Yo creo que es muy bonita la relación que tienen ellos porque llevan separados* ¿cuánto tiempo? Toda la vida. Yo tenía cinco o seis años" afirma.

Y de la ruptura de su madre con Vargas Llosa a las devastadoras declaraciones póstumas de la hija de Miguel Boyer, Laura Boyer, arremetiendo contra ella. Un tema en el que Julio José ha evitado entrar en detalles porque, como admite, "no compartí mucho tiempo con Laura y no te puedo decir nada porque no me acuerdo". "Mi madre no me ha contado nada de la entrevista y si no me ha contado nada es que no era nada importante, creo yo" ha confesado, dejando entrever que a Isabel no le han afectado los ataques de la hermana de su hija Ana.

"Son momentos que pasan todas las familias. Es normal. Me hace gracia, yo he tenido muchas novias, nos hemos separado también y no pasa nada. A ver, cómo explicarte: yo quiero que mi hermana Tamara sea feliz, lo importante es que ella sea feliz, ¿quién soy yo para decirle a mi hermana lo que tiene que hacer? Yo lo que puedo darle a mi hermana son consejos, le puedo decir 'Tamara piénsatelo', 'Tamara, esto y lo otro', pero la decisión final la va a tomar ella" ha añadido, cambiando radicalmente de tema y soltando un dardo a Íñigo Onieva, al que no dudó en criticar tras su deslealtad a la marquesa de Griñón asegurando que su hermana se merecía a un hombre a su altura.

Sin nombrar al que pronto se convertirá en su cuñado, Julio confiesa que "si Tamara está feliz yo estoy feliz". "Somos una familia muy unida y aunque no pasemos todo el tiempo juntos, estamos muy esparcidos, nos queremos muchísimo. Nos damos consejos y hablamos de muchas cosas, y a Tamara puedo darles cualquier consejo como ella me puede decir a mí, pero toma sus propias decisiones y les deseo lo mejor" añade.

Un gran momento personal el de Tamara que él también comparte, puesto que como desvela con una gran sonrisa ha encontrado en Vivi Domenico a su alma gemela: "Tengo una relación maravillosa con mi chica, llevamos ocho meses juntos pero también tengo una relación increíble con mi exmujer, somos amigos, somos familia y ahora vamos lo vamos a ser hasta el resto de nuestras vidas* Como mi madre con mi padre".

Y ahora, a sus 50 años recién cumplidos, Julio anuncia que le encantaría ser padre porque, como explica, "es ahora o nunca porque yo no voy a hacer lo que hizo mi abuelo. Si voy a tener hijos quiero que sea ahora porque quiero disfrutarlos". "La paternidad es ahora o nunca porque disfrutar de mis hijos y pasármelo bien, llevarles a sitios, viajar con ellos y eso toma mucha energía, eso me dicen mis amigos" añade.