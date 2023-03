Julio José Iglesias se entera por la prensa de la defensa de su padre a su madre: "¿Ah si? Que bien"

MADRID, 13 (CHANCE)

No están siendo semanas fáciles para Isabel Preysler. A su convulsa ruptura con Mario Vargas Llosa -que ha afectado a su siempre impecable imagen pública, deteriorándola- se unen las declaraciones póstumas de la hija de Miguel Boyer y Elena Arnedo, Laura Boyer, que días antes de fallecer no dudó en arremeter contra la 'reina de corazones' tachándola de "manipuladora", "fría" y "posesiva", y acusándola de no cuidar de su padre tras el ictus que sufrió en 2012.

Demostrando la maravillosa relación que mantienen 45 años después de su separación, Julio Iglesias no ha dudado en abandonar su retiro mediático para defender a la madre de sus hijos mayores -Chabeli, Julio José y Enrique Iglesias- en las páginas de la revista ¡Hola!, dedicándole unas preciosas palabras: "Es excepcional, una campeona de verdad. Como madre es ejemplar, cariñosa y generosa, y como mujer, un diez y una maestra de la vida, y eso lo sabemos las personas con valores que hemos compartido su vida. Siempre tendrá mi apoyo y mi cariño" ha confesado el cantante.

Unas comentadísimas palabras de las que Julio José se ha enterado por la prensa, como ha reconocido a su llegda a Madrid, donde dentro de unos días celebrará su 50 cumpleaños por todo lo alto. Acompañado por su novia Vivi Domenico, el también cantante ha reconocido con la espontaneidad que le caracteriza que no tenía "ni idea". "No he visto nada" ha revelado con una sonrisa.

"¿Ah si? ¡Qué bien!" ha añadido con naturalidad cuando los reporteros que le aguardaban en el aeropuerto le han contado la defensa que Julio Iglesias ha hecho de Isabel Preysler y, sin dudarlo, se ha mostrado completamente de acuerdo con su padre en que su madre es un 10 con sus hijos y como mujer: "Hombre eso sí lo es claro".

"Mi padre ha estado ideal toda la vida" ha añadido sonriente y un poco sorprendido al escuchar que su hermana Tamara Falcó ha dicho que su padre es un caballero por su paso al frente para apoyar a su madre en su peor momento.

Desubicado, y tras asegurar que sus padres "claro que se llevan bien", Julio ha evitado dar su opinión sobre las duras palabras que su progenitor le dedica a Mario Vargas Llosa, de quien dice que no ha estado a la altura tras su ruptura con Isabel. "No sé qué ha pasado exactamente" se ha escuchado el hermano de Enrique Iglesias, alucinado al escuchar que su madre no está pasando por un buen momento: "¿En serio?" ha exclamado.

Quizás a la espera de llegar a la casa familiar y ponerse al día de las novedades que han sacudido la vida de 'la reina de corazones' en los últimos meses, Julio José ha evitado dar su opinión sobre el premio Nobel, dejando en el aire si le caía bien y zanjando con un "muy bien" que aprueba que su madre haya pasado página tras su ruptura.

Sin embargo, y para nuestra sorpresa, el cantante ha guardado silencio sobre la boda de Tamara e Íñigo Onieva, dejando en el aire si está feliz por su hermana y si ya tiene preparado el look que lucirá el próximo 8 de julio.