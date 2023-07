Julio José Iglesias es entrevistado por Sonsoles Ónega en 'Y ahora Sonsoles'

MADRID, 7 (CHANCE)

Julio José Iglesias aterrizaba hace unos días en Madrid para asistir al que será el enlace del año, el de su hermana Tamara Falcó e Íñigo Onieva, y esta tarde se ha sentado en el plató de 'Y ahora Sonsoles'. Muy sincero y sin miedo a hablar de nada, el artista no se ha dejado nada en el tintero.

Lo primero que ha querido dejar claro es que Tamara "está muy feliz" porque "mañana es el día y le toca a ella". Un sentimiento que ha vivido en primera persona en el día de hoy porque "estamos todos en casa de mi madre" y todos han podido ver lo radiante que está la novia.

"La casa está alborotada" confesaba Julio, aunque aseguraba que su madre está feliz porque "ha visto a Chábeli casarse, me ha visto a mí, a Ana, a Enrique" por lo que "no es la primera vez" que vive un acontecimiento así. Desvelando así que su hermano se ha casado en secreto a pesar de no trascender en los medios de comunicación.

Además, Julio ha confesado que su hermano Enrique Iglesias "no viene porque no le gustan las bodas" ni siquiera "estuvo en mi boda". Y es que estos días ha habido un gran revuelo porque se especulaba con que el cantante apareciese en el enlace matrimonial, pero sin embargo no será así.

El invitado también ha asegurado que su padre "está muy bien, estuve todo el mes de diciembre con él, está haciendo mucho deporte, está contento, está viviendo la vida al máximo" y ha respondido a la gran pregunta, ¿hubiese venido a la boda?: "No sé si era una prioridad venir a la boda, pero mi padre quiere mucho a Tamara está feliz porque se case".

En cuanto a la relación de Tamara e Íñigo, Julio ha comentado que "han tenido sus bajos y altos, como todas las parejas", pero que "lo importante es que se quieran, que se respeten" y ha asegurado que a su hermana "lo que le he dicho es que lo más importante es ser feliz".

Y... ¡atención! porque ha desvelado algo que era un secreto a voces: "Tamara quiere tener hijos y yo creo que sí" explicaba, pero añadía: "Aunque a lo mejor me toca a mí antes". Una respuesta que ruborizaba a Sonsoles Ónega, que no dudaba en preguntarle con quién y él respondía: "Contigo".

Julio ha terminado su entrevista comentando que el día de mañana será de lo más emotivo porque, además del enlace de su hermana, le traerá muchos recuerdos: "Me va a traer recuerdos de donde yo me casé", pero "tristes no porque tengo una relación muy bonita con mi exmujer, nos queremos mucho".