Julio José Iglesias nos habla de lo enamorado que está de Vivi Di Domenico

MADRID, 17 (CHANCE)

Hoy hemos podido estar con Julio José Iglesias en su presentación como la nueva imagen de la marca de joyas 'Ghost' y nos ha asegurado que "estoy muy feliz de poder contribuir con esta marca tan bonita. Muy contento porque va mucho con mi personalidad, un Ghost que sonríe y a mí me encanta estar feliz, estar siempre sonriendo, entonces creo que es perfecto para mí".

Allí hemos podido hablar de todos los temas de actualidad, en concreto el de su hermana Tamara Falcó, del que nos ha asegurado que no le ha dado ningún consejo a su hermana Tamara tras su ruptura: "¿qué consejos voy a darle yo a mi hermana si mi hermana es más lista que el hambre? Ella sabe todo, ella es la que sabe dirigir su vida y la verdad es que lo importante es que esté feliz y que esté tranquila. Que disfrute la vida al máximo que todavía es joven".

El hijo de Isabel Preysler está convencido de que la Marquesa de Griñón volverá a encontrar el amor: "hombre, claro, ¿cómo no se va a volver a enamorar? Claro que sí, está clarísimo". En cuanto a si le están apoyando con el refugio que ha encontrado en la fe, nos confiesa que "sí, claro. Tamara siempre ha sido una chica maravillosa, toda la vida, y la verdad es que se merece todo lo mejor y en lo que ella crea, es lo importante".

Feliz y enamorado, Julio José también nos ha hablado de sus ganas de ser padre: "hombre, dentro de nada cumplo 50 años y creo que ya me toca, ¿no? Soy el único de la familia que no tiene hijos y me hace mucha gracia eso en el sentido de que mi hermano enrique ya tiene tres, mi hermana dos, ana ya también con dos. Solo faltamos Tamara y yo, fíjate, y la verdad es que sí me gustaría en un futuro, bueno, un futuro cercano tener unos hijos y creo que eso es parte de la vida. Creo que es un momento muy bonito del ser humano".

El cantante desvela que le enamoró de su chica, Vivi Di Domenico, con la que lleva compartiendo su vida desde hace unos meses: "pues me encanta porque es una chica muy parecida a mí en el sentido de que le encanta el deporte, es muy espontánea, siempre estamos de acuerdo en qué vamos a hacer. Las discusiones son inevitables de vez en cuando, pero me llevo muy bien con ella y la verdad es que es encantadora, se lleva bien con todo el mundo. Me encanta que siempre es muy positiva y eso la verdad es que a mí me atrae mucho".

El hijo de Julio Iglesias desmiente los rumores sobre la salud de su padre afirmando que el cantante está "mejor que nunca, está feliz, está maravillosamente bien". A lo largo de estos meses se ha hablado mucho sobre cómo se encontraba el artista, pero lo cierto es que siempre que hemos podido hablar con su hijo nos ha despejado todas las dudas al respecto.

Algo más discreto se muestra a la hora de hablar de Javier Santos: "es que yo no sé nada de ese tema porque yo recuerdo conocer a este chico hace treinta años. Creo que lo conocí en los ángeles, pero no sé más, no sé lo que está pasando. No tengo ni idea, estoy en otro mundo".