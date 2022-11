Julio José Iglesias y su novia Vivi, de cena por Madrid

MADRID, 20 (CHANCE)

"Estoy muy feliz, he encontrado a mi alma gemela" confesaba Julio José Iglesias Jr hace varias semanas en las páginas de la revista ¡Hola!, en su primer reportaje con su nueva novia, Vivi Di Domenico, con la que afianza su relación a pasos agigantados. Esta semana le hemos podido ver en España, presentando públicamente a su pareja en un evento de 'Ghost', la nueva marca de joyas 'made in Spain'.

En dicho evento nos confesaba que Vivi le "encanta porque es una chica muy parecida a mí en el sentido de que le encanta el deporte, es muy espontánea, siempre estamos de acuerdo en qué vamos a hacer". Eso sí, como cualquier pareja, tienen sus discusiones "pero me llevo muy bien con ella y la verdad es que es encantadora, se lleva bien con todo el mundo. Me encanta que siempre es muy positiva y eso la verdad es que a mí me atrae mucho".

Este sábado hemos podido ver a Julio cenando por Madrid con su chica y su representante, Susana Uribarri... pero lo cierto es que nos ha llamado especialmente la atención la actitud del artista, ya que no ha querido responder a ninguna de las preguntas que le hemos hecho, en especial a la de si estaba celebrando el cumpleaños de su hermana.

Tampoco nos ha respondido a cómo va a pasar las Navidades este año, que quizás aproveche para pasarlas en familia y al lado de Tamara, que ha tenido uno de los peores años de su vida. Aún así, parece que Julio está viviendo uno de sus mejores momentos al haber encontrado de nuevo el amor con la modelo.