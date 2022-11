Junco, muy afectada, en el tanatorio donde se encuentra Bernardo Pantoja

MADRID, 25 (CHANCE)

Esta mañana fallecía Bernardo Pantoja después de estar ingresado desde el 31 de agosto por una infección originada por los problemas que padecía en los últimos meses debido a la diabetes. Un duro golpe para su hija Anabel, que ya la hemos podido ver completamente destrozada en el tanatorio donde se encuentran los restos mortales del hermano de Isabel Pantoja.

Tras llegar Anabel, Junco también ha llegado al tanatorio y nos ha asegurado que "muchas cosas han pasado" tras el fallecimiento de Bernardo Pantoja y asiente con la cabeza cuando le preguntan sobre si no le han dado su lugar los familiares de Bernardo. Además, ha dejado claro que va a intentar que le den su lugar: "lo voy a intentar", cuando le han preguntado si ha tenido su lugar estos días en el hospital.

La mujer del fallecido prefiere no decir nada sobre si Isabel la acuso de no cuidar a Bernardo "no voy a decir nada de eso". Además, agradece el apoyo que ha mostrado la prensa "muchísimas gracias por apoyar a él". Muy afectada, la viuda de Bernardo llegaba al tanatorio acompañada por una amiga, que no le soltaba la mano en ningún momento, y cabizbaja ante el delicado momento que está viviendo.

Recordemos que Junco ha sido la persona que no se ha separado de Bernardo en ningún momento durante todos estos años, a la que, según se contó ayer en 'Sálvame Diario' tuvo problemas para acceder a la habitación donde se encontraba su marido en los últimos momentos de su vida porque Anabel y sus familiares se lo negaron.