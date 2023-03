Junko se desvincula de las declaraciones de 'Pinocho' asegurando que Bernardo Pantoja le confesó que era su padre

MADRID, 13 (CHANCE)

Luis Manuel 'Pinocho' continúa su lucha por demostrar que es hijo de Bernardo Pantoja y, a pesar de que Anabel Pantoja no le ha contestado al burofax en el que le ha pedido que se someta a las pruebas de ADN para probar su verdad, no se rinde.

Este viernes el sevillano se ha sentado en el 'Deluxe' y ha revelado que antes de morir el hermano de Isabel Pantoja le pidió que "luchase": "Tu apellido es el mío" asegura que le dijo. Testigo de los encuentros entre padre e hijo -como dice 'Pinocho'- la viuda de Bernardo, Junko, que compartió muchos momentos con ambos y supuestamente habría escuchado a su marido decir que Luis Manuel era su hijo.

Sin embargo, lejos de mostrar su apoyo al presunto hermano de Anabel, la japonesa se desvincula completamente de este tema y, en declaraciones a Europa Press, ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si es cierto que Bernardo le dijo que era su hijo antes de fallecer: "Yo no sé nada de nada" ha dejado claro, asegurando que desde que murió su marido no ha tenido ningún tipo de contacto con 'Pinocho' y que prefiere no pronuciarse sobre su intención de pedir las pruebas de ADN para llevar el apellido Pantoja.