Junko llama desesperada al 'Deluxe' para desmentir la versión de 'Pinocho'

MADRID, 25 (CHANCE)

Luis Manuel Pinocho se sentaba hace dos fines de semana en el plató de 'Sálvame Deluxe' para hablar de Bernardo Pantoja, su supuesto padre biológico. Durante los meses en los que el hermano de Isabel Pantoja se encontraba delicado de salud, muchas son las ocasiones que le hemos visto en la casa o ante las cámaras... pero no era hasta hace dos semanas cuando rompía su silencio por primera vez en un programa de televisión.

'Pinocho' quiere que Anabel Pantoja se haga las pruebas de ADN para saber, de una vez por todas, si es hijo de Bernardo, tal y como él mismo se lo desveló un día. Su madre tuvo una relación extramatrimonial con el hermano de Pantoja cuando estaba casada con la persona que ejerció como padre y se quedó embarazada. Un secreto a voces del que siempre ha oído hablar en Triana, pero del que no supo toda la verdad hasta que el padre de la influencer le confesó que era su padre.

Este viernes, 'Pinocho' volvía al plató del 'Deluxe' y se sometía al polígrafo. Un relato que provocó la llamada de Junko en directo para negar lo que estaba contando: ni Bernardo le dijo nunca que era su hijo ni estuvo en el hospital cuando éste estaba hospitalizado.

"No me dijo que fuera su hijo, nunca me dijo nada de eso" decía Junko ante el relato de Pinocho, poniéndole contra las cuerdas ya que resulta muy extraño que la viuda de Bernardo nunca escuchase por boca de éste que 'Pinocho' era su hijo. "A mi casa ha venido acompañado de su amigo de toda la vida, y lo ha hecho dos veces, pero al hospital no, porque yo no quería" añadía.

Los colaboradores aprovechaban la intervención de Junko para preguntarle sobre la relación de Bernardo y su hija Anabel, a lo que esta aseguraba que la quería muchísimo y estaba orgulloso de ella. La veía por televisión. Nunca ha hablado malamente de ella, nunca, nunca, él siempre queriendo a su familia".

En un intento de desmontar la versión de Junko, 'Pinocho' aseguraba que "ha llamado por miedo porque la quedan dos días en la casa y tiene miedo de que la echen. Ha llamado para lavar la imagen" ya que "por lo que tengo entendido la queda mes y medio para estar en esa casa".