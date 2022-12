Junko, viuda de Bernardo Pantoja, estalla y emite un comunicado

MADRID, 1 (CHANCE)

Junko, la viuda de Bernardo Pantoja, está cansada de todo lo que se está diciendo de ella y tras la llamada que hizo en el día de ayer Anabel Pantoja a 'Sálvame Diario', ha querido enviarle unos mensajes a José Antonio León para desmentir lo que estaba diciendo. Además, ha emitido un comunicado con el que quiere zanjar todas las polémicas que hay servidas... parece que cada vez se siente más cómoda de los medios de comunicación y se ha cansado de guardar silencio.

En primer lugar, Junko ha desmentido que Mercedes Bernal se divorciara de Bernardo para que ella se pudiera dar el 'Sí, quiero' con él y ha asegurado que la historia es al revés, al parecer la madre de Anabel conoció a un señor y, para poder casarse con él, se divorció de su ex.

Además, Junko ha emitido un comunicado que comienza así: "He pasado junto a mi marido bernardo más de dos décadas, él siempre ha sido una persona muy especial, no solo para mí, sino para el resto de las personas. Nunca he tenido maldad pese a que hay personas que pueden pensar lo contrario".

Junko pide "respeto para mi persona" y asegura que "yo tengo derecho legítimo para expresarme con claridad y no tengo porqué mentir sobre nada. Siempre me enseñaron que la verdad, acompañada de la realidad, solo tiene un camino". La viuda de Bernardo ha emitido este comunicado porque le están llamando continuamente para que pida perdón a los Pantoja: "Pido a las personas que me están molestando que dejen de hacerlo porque nada hará que mi camino de la verdad se redirija".

La viuda termina su texto con unas palabras muy emotivas para su difundo marido y agradece a las personas el apoyo recibido: "Quiero aclarar que mi nombre es Junko, y su significado es pura, auténtica y obediente y así he sido junto a bernardo cuando fuimos los mejores amigos, cuando fuimos compañeros, cuando fuimos pareja y cuando fuimos matrimonio, hasta que la muerte nos separó".

De esta manera, Junko parece que no va a pasar por alto ninguna mentira más. En esta ocasión le ha contestado a Anabel y ha pedido respeto para su persona después de recibir mensajes y llamadas para que pida perdón a los Pantoja por la entrevista que le concedió a José Antonio León.