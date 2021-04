Junqueras avisa a Junts de que no es el momento de poner "excusas" para impedir formar Govern

BARCELONA, 23 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado este viernes a Junts de que no es el momento de poner excusas para impedir la formación de un nuevo Govern: "Si al final hay algún fleco o alguna cuestión que alguien todavía no se siente cómodo con algún aspecto concreto, ahora no es el momento de utilizar esto como una excusa para impedir que haya un Govern".

En una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, ha insistido en la necesidad de que se forme un nuevo Ejecutivo lo más pronto posible para afrontar la crisis provocada por la pandemia, por lo que cree que, si hay alguna cuestión con la que todavía no hay acuerdo, es prioritario formar el Govern y después seguir hablando sobre los temas que queden pendientes: "Yo invito a todo el mundo a no perderse en detalles superficiales y a afrontar los grandes retos que preocupan a todos los ciudadanos".

El vídeo del día Los zombis protagonizan la cartelera de este 23 de abril

Junqueras ha defendido que el acuerdo entre ERC y Junts es "perfectamente viable" y que no hay ningún escollo relevante que haga imposible cerrar ahora un pacto.

Después de que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, haya pedido dejar trabajar a los negociadores porque considera que es más importante sellar un acuerdo sólido que cerrarlo rápido, Junqueras le ha replicado diciendo que no se trata de tener "un poco más de paciencia, la cuestión relevante de verdad es que el país necesita un gobierno".

El dirigente republicano ha afirmado que no se puede perder más tiempo en las negociaciones y ha pedido que todas las formaciones "antepongan los intereses generales a los intereses particulares".

"Ahora no es el momento que las dudas que puedan tener en su casa pongan trabas a que este país tenga el gobierno que necesita", ha señalado en alusión velada a Junts, y ha cuestionado qué se gana al esperar más semanas a tener un nuevo Ejecutivo.