Junqueras, sobre la candidatura de Maragall (ERC) en las municipales: "Tenemos que ganar de mucho"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha avisado de que el líder de ERC en Barcelona y candidato a la Alcaldía de la ciudad, Ernest Maragall, tiene que ganar con mucho margen en las elecciones municipales de 2023: "Tenemos que ganar de mucho para evitar que los de siempre vuelvan a mandar como siempre".

Lo ha dicho en el acto de proclamación de Maragall como candidato a la Alcaldía en las municipales de 2023, celebrado en el recinto de Fira de Barcelona, en el que también han intervenido el propio Maragall; así como el conseller de Interior, Joan Ignasi Elena, y la consellera de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Teresa Jordà, entre otros miembros de la formación.

Junqueras ha hecho hincapié en la necesidad de ERC de conseguir una victoria amplia después de que Maragall ganara en votos en las últimas elecciones, en 2019, pero no consiguiera formar gobierno.

"Hace tres años aprendimos que, a menudo, no es suficiente con ganar, porqué los de siempre encontraron la manera de unirse entre ellos para evitar que Barcelona fuera una ciudad republicana y ambiciosa", ha añadido.

Ha dicho que el partido y Maragall no quieren una Barcelona "resignada en que el discurso oficial sea que no se puede hacer nada", y que, de este modo, lucharán por tener un ciudad inclusiva, que no deje atrás a nadie y donde todo sea posible, en sus palabras.

INTERVENCIONES DE ELENA Y JORDÀ

Por su parte, Joan Ignasi Elena ha destacado que Barcelona necesita que ERC gane las elecciones para poder "hacer urbanismo al servicio de la gente" y que garantice la seguridad en la ciudad, y ha asegurado que votar a Maragall es votar proximidad.

Teresa Jordà ha dicho que Cataluña está haciendo un esfuerzo importante para contribuir la descarbonización y que Barcelona no puede quedar al margen, y ha considerado que con Maragall al frente la ciudad conseguiría sus objetivos "rápido y sin contaminar".