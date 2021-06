Junqueras defiende que "la independencia es más que nunca un deber"

Alerta de que el Tribunal de Cuentas afectará a sus hijos: "Estarán embargando la casa de nuestros hijos"

BARCELONA, 28 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha defendido este lunes que "la independencia es más que nunca un deber" con la sociedad catalana, ya que considera que es la única manera de lograr la libertad plena.

Lo ha dicho en su discurso en el Consell Nacional extraordinario de ERC, que se ha celebrado en el Auditori Axa de Barcelona y en el que ha participado por primera vez desde que fue indultado, en el que también han intervenido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y la secretaria general, Marta Rovira, desde Ginebra (Suiza), y han asistido los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa, y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell.

"Ahora más que nunca, ante la represión que hemos sufrido y la represión que sufrimos, la independencia es más que nunca un deber, un deber que tenemos con el conjunto de la sociedad porque es la única garantía que tenemos para hacernos definitivamente y veritablemente libres, para construir una sociedad verdadedaderamente justa", ha afirmado.

Junqueras, que ha llegado al Consell Nacional junto a Romeva, Bassa, Forcadell, Aragonès y Vilalta, ha sido recibido con una larga ovación, gritos de 'Independencia', se ha ido abrazando y saludando con algunos de los asistentes, y al comenzar su intervención ha dicho que es "un momento largamente esperado durante épocas oscuras".

Ha asegurado que está contento de poder estar fuera de la cárcel pero que es consciente de que falta todavía gente, haciendo especial referencia a Rovira, y ha avisado de que la "represión" todavía no ha terminado.

En este sentido, ha aludido a la causa en el Tribunal de Cuentas, que este martes comunicará a él y decenas de cargos y excargos de la Generalitat fianzas millonarias: "Pero la represión no solo es una decisión concreta, no es solo una cuantía concreta, no es solo una cifra económica, también se debe medir con el sufrimiento que genera en personas que no tienen nada que ver".

"Mañana o en los próximos días, cuando nos embarguen nuestras casas no estarán embargando nuestra casa, estarán embargando la casa de nuestros hijos, donde viven nuestros hijos y ninguna democracia del mundo debería permitirse el lujo de represaliar a los hijos, a aquellos que no tienen ninguna responsabilidad política", ha alertado en referencia a estas fianzas que ordenará el Tribunal de Cuentas.

Además, ha insistido en que "queda mucho camino por recorrer" y que están preparados para hacerlo, por lo que ha subrayado que no dejarán de trabajar para lograr la independencia.

MARTA ROVIRA

En un vídeo grabado desde Ginebra, Marta Rovira ha reiterado que la amnistía es la única solución para resolver el conflicto político porque considera que el Estado "decidió cruzar la línea roja de la represión política y esto difícilmente tiene un paso atrás".

Considera que ahora el independentismo es más fuerte habiendo superado parte de esta "represión" y ha criticado que la causa en el Tribunal de Cuentas hará peligrar el patrimonio familiar y comprometerá el futuro de muchas personas menores de edad.