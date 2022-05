Junqueras (ERC) sobre el cese de la directora del CNI: "Es normal que se asuman responsabilidades"

ALICANTE, 10 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha señalado este martes sobre la destitución de la directora del CNI, Paz Esteban, como consecuencia de los casos de espionaje con el sistema 'Pegasus', que "es normal que se asuman responsabilidades" y considera que el Gobierno de España "debe trabajar para restaurar la confianza de todos los demócratas y ciudadanos de bien".

En declaraciones a los medios en Alicante, junto al candidato de la formación en la capital para 2023, Mikel Forcada, ha sostenido que "cualquier espionaje empeora la confianza de la sociedad y hacia los responsables de la instituciones" porque "no favorece la democracia, ni aquí ni en ningún lugar del mundo".

Asimismo, preguntado por si la destitución de Esteban es suficiente para zanjar la crisis, ha indicado que "no es cuestión de lo que nos valga o no nos valga", sino que "la cuestión que siempre hemos planteado es que ante situaciones tan graves como un espionaje masivo, hay que exigir transparencia para que no se produzca en el futuro", por lo que "es normal que se asuman responsabilidades".

Sobre si el cese ha sido exigencia de ERC para sostener el Gobierno, ha afirmado que "lo que seguro es una exigencia de ERC, como lo es de cualquier demócrata y cualquier persona de bien, es exigir la máxima transparencia y saber cuánta gente ha sido espiada, en qué condiciones, durante cuánto tiempo, quién lo ha ordenado y garantizar que esto no se puede reproducir".

Ante las afirmaciones de PP y Cs de que el cese de Esteban por parte del Gobierno ha sido una concesión al independentismo, Junqueras ha recalcado que no es "portavoz de otros partidos políticos, en este caso por suerte mía y por suerte de ellos".

En la misma línea, preguntado también por la petición de cese de la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en que "no se trata de lo que nos valga a nosotros, sino de lo es justo y corresponde en la restauración de la confianza del conjunto de los demócratas".

"Espiar a personas, cargos electos, periodistas y abogados está fuera de cualquier buena práctica democrática", ha remarcado Junqueras, quien ha agregado que "en la restauración de la confianza que la sociedad merece, todos los pasos son siempre positivos".