Junqueras (ERC) cree que la independencia "solo es posible" si se construye desde los municipios

LLEIDA, 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha afirmado este martes que "la independencia sólo es posible si se empieza a construir desde el mundo municipal", y ha insistido en que las elecciones más importantes son las municipales, porque desde su punto de vista son las que permiten a los políticos estar cerca de la gente.

El líder republicano también ha asegurado en un acto dirigido a preparar las elecciones municipales de 2023 en Lleida, en el marco de la feria Municipalia, que su formación es heredera de la trayectoria republicana y también del liberalismo y del socialismo, de las personas que participaron en la huelga de Seat hace 50 años o de las que participaron en la Assemblea de Cataluña.

"Hombres y mujeres, los migrantes y los nacidos aquí, los que hablan una lengua y los que hablan otra, los que tienen una tradición política y los que hemos estado en esta toda la vida, todos tienen la necesidad de saber que nosotros haremos lo posible por representarlos siempre y cada día", ha defendido.

En este contexto, ha destacado que una de las aspiraciones de ERC es "representar al conjunto de todas las clases y grupos sociales que están dispuestos a trabajar cada día por un proyecto político y social en común".

Ha señalado que ERC tiene muchos retos para afrontar, entre ellos convertirse en los "verdaderos representantes de una parte de la sociedad que está excluida de los derechos políticos, sociales, económicos y civiles".

"Me he encontrado casos en la cárcel de gente que llega, que vive en nuestro país y que ha acabado entre otras razones porque estaban excluidos de derechos políticos, económicos sociales y civiles, porque en nuestro país hay gente que no tiene la posibilidad de pedir un permiso de trabajo", ha agregado.

Junqueras ha pedido a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que confiaran en él como habían hecho en otras circunstancias más duras en este planteamiento, del que ha dicho que sabía que significaba "salir de la zona de confort".

ELECCIONES MUNICIPALES

En el acto, la secretaria general adjunta y portavoz del partido, Marta Vilalta, ha dicho que "los cimientos para poder construir la república catalana son los ayuntamientos".

En el acto han intervenido cargos electos del partido, entre ellos, el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn; la alcaldesa de Figueres (Girona), Agnès Lladó; el alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, y el presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall.