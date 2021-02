Junqueras (ERC) sobre la DUI: "No queremos una declaración que dure unos segundos"

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha rechazado este viernes la propuesta de Junts de reactivar la declaración unilateral de independencia (DUI) si el independentismo logra el 50% de los votos el 14 de febrero, ya que considera que el objetivo es hacer una independencia efectiva y no otra declaración que no tenga efectos: "No queremos una declaración que dure unos segundos".

"No queremos declarar la independencia 2.000 veces y que dure unos instantes", ha afirmado en una entrevista de Rac1 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que este es uno de los aprendizajes que hay que extraer del 2017.

Junqueras ha argumentado que la independencia no depende solamente de la acción de los partidos que quieren una república catalana, sino que "exige multilateralidad" y ve necesario ser reconocidos por la comunidad internacional.

Por eso, ha reiterado que "no se puede poner una fecha" a la independencia y ha apostado por aglutinar a más gente y ser más transversales.

También ha defendido la necesidad de que todos los partidos independentistas aboguen por la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán: "Ceder la bandera de la negociación es cerrar todas las puertas a la comunidad internacional", y ha puesto como ejemplo el expresidente sudafricano Nelson Mandela, que negoció con los que lo habían encarcelado durante 27 años.