Junqueras, Forcadell, Romeva y Bassa dicen tener clara la estrategia para llegar a la independencia de Cataluña

BARCELONA, 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de ERC, Oriol Junqueras, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa han asegurado que tienen clara la estrategia que les llevará hacia la independencia y añaden que no les convencerán "los que optan por ser menos y más débiles".

"No nos convencerán nunca los que optan por ser menos y más débiles. Y tenemos claro que la transversalidad y la diversidad son una de las grandes riquezas de nuestro movimiento. Y que los reproches a los compañeros de viaje, o anteponer los intereses partidistas a los del país, solo nos hace retroceder", han destacado en un artículo conjunto en El Periódico recogido por Europa Press en el tercer aniversario de la sentencia del 1-O.

Por ello, han destacado que persistirán en su causa porque consideran que es "justa y necesaria" pese a admitir que el camino hacia la independencia puede ser largo y doloroso, apuntan.

Tras reivindicar la figura del expresidente catalán Lluís Companys en la víspera del aniversario de su fusilamiento, han explicado que quieren "acumular más fuerza democrática y más complicidades, tanto dentro de la sociedad catalana como a nivel internacional, para ser más y más fuertes".

"El Estado tiene la fuerza bruta, y la represión es la muestra más cruel. Contra esto, nosotros hemos de garantizarnos al máximo la fuerza democrática y congregarnos a través de una vía amplia en los grandes consensos. La razón democrática es, debe ser, la alternativa a la fuerza bruta", han sostenido.

En el artículo concretan que esta vía amplia debe pasar por la defensa de la amnistía y la autodeterminación con el objetivo de "desjudicializar una causa eminentemente política y, al mismo tiempo, conseguir que la sociedad catalana exprese si quiere, o no, un estado independiente" en un referéndum reconocido y homologado internacionalmente.

También defienden que el acuerdo de claridad propuesto por el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, concreta la vía para el ejercicio de la autodeterminación y recoge "la voluntad del 80% de la sociedad catalana".

"LA REPRESIÓN SIGUE"

En el tercer aniversario de la sentencia del 1-O, han asegurado que no se arrepienten de todo ello porque consideran que votar no es delito pero sí creen que debería serlo impedirlo por la fuerza, y piden no olvidar que "la represión sigue".

"La represión ni nos ha detenido ni nos detendrá", han avisado también los dirigentes republicanos, que consideran que con el fallo del 1-O se condenó a toda la población de Cataluña.