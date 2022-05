Junqueras lamenta que la represión "no cese" y dice que "la prisión individual formaba parte de la libertad colectiva"

PALMA, 24 (EUROPA PRESS)

El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, ha lamentado que "la represión no cese" y ha asegurado que "la prisión individual formaba parte de la libertad colectiva".

Así lo ha dicho Junqueras en su intervención en la conferencia 'Per un Model Econòmic MÉS social i MÉS humà', donde ha hablado de los retos a los que se enfrenta la sociedad para ser competitiva en el futuro y en la que ha apostado por "parecerse a la sociedad a la que se quiere representar" porque de lo contrario, ha continuado, "no se logrará ser más y más fuertes y no se tendrá la oportunidad de cambiar" un sistema en el que, ha precisado, "hay una parte que tiene mucho poder, que está muy interesada en desincentivar la democracia".

"Frente a este parte, nosotros queremos cambiar el mundo en favor de las mayorías, pese a que cueste, porque entre aquellos que nos querrían ayudar hay una parte que no tiene derecho a voto y otra que ha perdido la confianza en la política", ha afirmado. "No perdáis la fe", ha hecho hincapié el presidente de ERC porque, ha añadido, "el cambio lo logrará quien persista".

Precisamente por ello, ha apuntado, "la represión no acaba porque saben que ganaremos". Tanto es así que, ha sentenciado, "la prisión individual de algunos de nosotros formaba parte de la libertad colectiva y seguro que seremos la semilla de todas las victorias".