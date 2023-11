La Junta acusa a Sánchez de querer "chantajear" a Andalucía ofreciéndole "migajas" con una condonación del 20% de deuda

UBRIQUE (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa del Gobierno andaluz, Antonio Sanz (PP-A), ha sostenido este sábado que el líder socialista y candidato a la investidura para ser reelegido presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pretende "chantajear" a Andalucía ofreciéndole una condonación del 20 por ciento de su deuda como han pactado para Cataluña el PSOE y ERC que, en la práctica, supone darle "migajas" a la comunidad andaluza, porque su deuda "es muy pequeña", y no ofrecerle la cantidad económica que realmente "le corresponde" por población.

El consejero andaluz de la Presidencia se ha pronunciado así en una atención a medios durante la inauguración del 'Punto Vuela' de Ubrique (Cádiz), y a preguntas de los periodistas sobre el acuerdo que el PSOE y ERC han alcanzado para la investidura de Pedro Sánchez, que implica que el Estado condonará hasta 15.000 millones de euros de deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a Cataluña, que se ahorrará además unos 1.300 millones de euros en intereses.

Antonio Sanz ha comenzado indicando que desde Andalucía se está viendo "con enorme preocupación" lo que está ocurriendo en el marco de las negociaciones del PSOE con otras formaciones para asegurar la investidura de Sánchez, al que ha acusado de ser "el peor presidente" y "el presidente más antiandaluz" de la historia de la democracia española.

Y es que, según ha criticado el consejero, el presidente socialista "una vez más pretende discriminar y castigar a Andalucía, quitándonos los recursos económicos que sí está dispuesto a dar como privilegio a otros territorios de España, como es el caso de su pacto con el independentismo catalán", que supone "la ruptura del principio de igualdad" entre españoles, según ha incidido Antonio Sanz, quien en esa línea ha expresado su rechazo a que haya "españoles que reciban más dinero porque vivan en un sitio frente a otros que recibamos menos".

Tras acusar a Sánchez de "romper el principio de igualdad" que "blindaba" la Constitución española, el consejero de la Presidencia ha sostenido que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección "pretende atacar a Andalucía mediante un chantaje que nos pretende plantear y una indignidad", que pasa por ofrecer a la administración autonómica "recursos económicos en base a decirnos que nos dan lo mismo que Cataluña", cuando "no es así", según ha advertido Antonio Sanz.

Así, el consejero ha argumentado que "lo que pretende Sánchez es engañarnos a los andaluces, y su propuesta significa una indignidad para Andalucía, porque el acuerdo con el independentismo catalán lo que viene a hacer es condonar la deuda de una comunidad autónoma que no ha gestionado bien, y que se ha ido por las nubes" como consecuencia de ello, mientras que a Andalucía le ofrecen también condonarle un 20% de su deuda, la misma proporción, pero que en el caso de la comunidad andaluza equivale a unas "migajas" de dinero, porque en Andalucía "hemos gestionado bien y tenemos una deuda muy pequeña", una de las "más pequeñas de toda España", según ha abundado.

De esta manera, Antonio Sanz ha acusado al líder socialista de castigar "al que ha gestionado y ha gastado bien, frente al que ha gastado mal", al que los socialistas "priman con un 20%" de condonación de deuda, según ha criticado.

"Nos están tomando el pelo", ha exclamado el consejero, que ha hablado de "auténtica injusticia" antes de reclamar en nombre de la Junta "justicia y respeto" a Andalucía, que es, según ha enfatizado, "una comunidad tan histórica como Cataluña".

ANDALUCÍA RECHAZA "CHANTAJES"

En esa línea, ha insistido en señalar que desde Andalucía "no estamos dispuestos a aceptar ni chantajes ni indignidades", y la Junta reclama al Gobierno "que se nos dé lo que nos corresponde", que son "17.800 millones de euros como consecuencia de la infrafinanciación que ya pactó (el por entonces presidente del Gobierno José Luis Rodríguez) Zapatero en su momento con el nacionalismo radical, que nos hace perder todos los años mil millones de euros", según ha continuado el consejero de la Presidencia.

En esa línea, ha reiterado que, si el Gobierno aplica "lo que nos corresponde por población, a Andalucía le corresponde" recibir del Estado "17.800 millones de euros, que es lo que reclamamos" desde la Junta, desde donde piden "respeto y no chantajes ni indignidades como lo que pretende" Pedro Sánchez, que "quiere que toda España se arrodille ante el independentismo catalán por mantenerse" él "en el sillón de Moncloa", según ha denunciado el consejero.

Antonio Sanz ha aseverado que "no se puede poner al servicio del interés personal de Sánchez ni más ni menos que la Constitución y el principio de igualdad de todos los españoles por seis o siete votos" para que él se mantenga "en el sillón" de la Moncloa, y que ha enfatizado que la Junta "va a defender a esta tierra y a los andaluces por todas las vías que sean necesarias".

"Andalucía va a ser un dique de contención frente a esta injusticia, este ataque y este maltrato a Andalucía que acostumbra ya cada día más a hacer" Pedro Sánchez, según ha remachado el consejero de la Presidencia, que ha incidido en que "no estamos dispuestos a arrodillarnos ni a la indignidad que nos ofrece Sánchez de cesión de todo, de superación de todas las líneas rojas que jamás se tienen que haber cedido ante el independentismo catalán, de romper España, de acabar con la Constitución que tanto nos ha unido, y de romper un principio como el de igualdad, que tanto en derechos como en obligaciones es algo que nos une a todos los españoles", ha agregado.

El consejero ha advertido de que, "sin duda alguna", desde Andalucía, "sea desde el punto de vista social, como político y judicial, tomaremos todas las medidas que correspondan para defender esta tierra y exigir que nos den lo que nos corresponde, y no migajas ni indignidades como la que nos ofrece Sánchez", según ha abundado antes de concluir aseverando que "Andalucía pide respeto, no limosnas, y que nos den lo que nos corresponde, y no chantajes como lo que nos ofrece el señor Sánchez", ha zanjado Antonio Sanz.