La Junta advierte a Sánchez de que no permitirá que los andaluces "financien los caprichos de los independentistas"

SEVILLA, 11 (EUROPA PRESS)

La consejera andaluza de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha advertido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que el Ejecutivo autonómico no permitirá que esta comunidad "financie los caprichos de los independentistas", y ha calificado de una "irresponsabilidad" que no haya presentado Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2024.

En la sesión de control al Consejo de Gobierno del Pleno del Parlamento, ha recalcado que el hecho de que el Ejecutivo central no haya presentado PGE para este año es una "dejadez de funciones porque está obligado constitucionalmente" a hacerlo, y ha asegurado que si no hay cuentas, "se multiplica el agravio para Andalucía y se consolida la infrafinanciación".

La consejera ha indicado que la ausencia de PGE en 2024 supone, por ejemplo, que "no vamos a tener un fondo transitorio de nivelación que compense la infrafinanciación de Andalucía, que es de 1.400 millones de euros al año", al tiempo que "no habrá inversiones" del Estado en esta comunidad. "No sólo no presentan presupuestos generales, sino que se han dedicado a elaborar normas estatales que implican un aumento de costes para las comunidades autónomas, es decir, Sánchez invita y Juanma Moreno (presidente andaluz), paga", ha dicho. "En Andalucía no estamos dispuestos a seguir financiándole los caprichos independentistas para que él siga con el sillón de la Moncloa", ha señalado Carolina España.

La consejera ha indicado que el "Sánchez invita, Andalucía paga" le está costando mucho dinero a los andaluces. Así, ha recordado que las nuevas políticas del Gobierno central "se están acometiendo a costa del esfuerzo económico de los andaluces". "Sánchez se ha dedicado a poner en marcha una serie de normas estatales que implican un alto coste económico para las autonomías. No estamos en contra de estas medidas, sino en contra de que se cargue su coste a las autonomías", ha recalcado.

En esta línea, se ha referido al incentivo indirecto en el crecimiento de plantillas (por ejemplo, en las universidades), cambiar la Ley de Dependencia respecto a las prestaciones económicas de la misma o los costes de la Seguridad Social de los que hacen prácticas en empresas. Medidas que, ha indicado, "las están pagando en buena parte los andaluces". Carolina España ha considerado que estas iniciativas pueden provocar una "quiebra paulatina" en la sostenibilidad del sistema y le ha recordado al presidente que las nuevas políticas que supongan un gasto deben ir acompañadas de financiación.

La consejera de Economía ha indicado que "Andalucía no puede seguir haciendo frente a más gastos provenientes del Estado", mientras, al mismo tiempo, éste sigue "infrafinanciando" a la comunidad. Así, ha recordado que al no haberse aprobado los Presupuestos Generales del Estado se prolongan los "agravios que sufre Andalucía". "¿Qué significa que no haya Presupuestos? Pues que, por lo pronto, no vamos a tener el fondo de nivelación que necesita Andalucía para estar en la media con el resto de comunidades autónomas", ha indicado Carolina España, quien se ha referido también a la actualización de las entregas a cuenta, "congeladas desde que comenzó el año y motivo por el que Andalucía recibe 150 millones de euros menos cada mes".

"¿Y qué pasa con las inversiones?", ha indicado, para responder que "Andalucía no va tener ninguna inversión nueva por parte del Estado al no contar con presupuestos". "En los seis primeros meses de 2022, el último dato hecho público, ha quedado de manifiesto que en Andalucía el Estado ha ejecutado sólo un 15% del presupuesto, mientras que en Cataluña, por ejemplo, un 64%". "Pero este año, la cifra de inversión va a ser cero", ha apuntado.

Al mismo tiempo, ha indicado, se ha dedicado a incrementar la presión fiscal de España hasta treinta veces más que la media de la UE. "¿Si tiene más recaudación por qué detrae de las comunidades autónomas o ayuntamientos 500 millones de euros para invertir en empresas?", se ha preguntado.