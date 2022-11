La Junta afea al PSOE-A hablar de "cacería política" a Griñán: "Se ha vuelto un hooligan que no respeta las sentencias"

SEVILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El consejero portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco, ha criticado este jueves que el PSOE-A actúe como un "hooligan que no respeta las sentencias ni la independencia judicial" al hablar de "cacería política" al expresidente de la Junta, José Antonio Griñán, por su condena a seis años de prisión en el caso ERE.

Fernández Pacheco se ha pronunciado de este modo en declaraciones a los periodistas desde Egipto, donde participa junto al presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la Cumbre del Clima COP27, al ser preguntado por las afirmaciones de la vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, que este miércoles acusó al PP-A de "cacería política" más centrada "perseguir a personas honestas y honradas que no se han llevado ni un euro, que no han beneficiado a sus amigos, ni a sus familiares ni a su organización política, que en perseguir a personas que cometieron un fraude".

"Ayer asistimos a unas declaraciones cuanto menos sorprendentes del PSOE, que hablaba de cacería política a sus siglas en un caso que es de corrupción", ha asegurado el portavoz del Ejecutivo andaluz, que ha lamentado que el PSOE "de un tiempo a esta parte se ha vuelto un hooligan, un partido que ya no es de Estado, que no respeta la independencia judicial y que no respeta las sentencias".

En su opinión, en el caso ERE "no hay ningún caso de cacería política". "Aquí lo que hay es que respetar a los jueces, pedir perdón por tanto desmán al frente de la Junta de Andalucía y convertirse en alternativa política desde la serenidad", ha concluido Fernández Pacheco.