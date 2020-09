La Junta de Andalucía alega carecer de mecanismos para aportar 20 millones al rescate de Abengoa

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha sostenido este martes sobre la contribución de la Junta de Andalucía a la liquidez de Abengoa que "la participación de la Junta no es decisiva, no puede ser decisiva, por ser una cantidad ínfima sobre el montante total de la operación", al tiempo que ha expresado que "la Junta no tiene mecanismo legal de financiación a grandes empresas". "Lo sabe Abengoa", ha apuntado el consejero.

SEVILLA, 29 (EUROPA PRESS) El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior, Elías Bendodo, ha sostenido este martes sobre la contribución de la Junta de Andalucía a la liquidez de Abengoa que "la participación de la Junta no es decisiva, no puede ser decisiva, por ser una cantidad ínfima sobre el montante total de la operación", al tiempo que ha expresado que "la Junta no tiene mecanismo legal de financiación a grandes empresas". "Lo sabe Abengoa", ha apuntado el consejero. Abengoa ha trasladado a la Comisión Nacional de los Mercados de Valores (CNMV) la firma de un acuerdo en busca de liquidez para superar su situación financiera, del cual forma parte el anuncio de que la empresa espera una aportación de liquidez de 20 millones de la Junta de Andalucía. A preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de la Presidencia ha trasladado su "extrañeza" por el hecho de que "una operación de tanto calado, cercana a los 500 millones, vaya a depender tan solo de 20 millones que se solicita a la Junta". El consejero de la Presidencia, que ha asegurado que la interlocución del Gobierno andaluz se remonta a "los últimos días, las últimas semanas, los último meses", ha insistido en el argumento de que la Junta de Andalucía "no tiene ni un mecanismo ni un ente que se dedique a estas cuestiones", por lo que ha apelado a decisiones emprendidas en el pasado por el Gobierno andaluz para advertir de las consecuencias. "En otros tiempos se concedieron subvenciones directas a las empresas y ustedes saben perfectamente lo que ha seguido después", ha afirmado Bendodo. Esa reticencia del Gobierno andaluz le ha llevado a sostener que "nosotros no vamos a dar un paso que no esté avalado al 100% por los Servicios Jurídicos de la Junta". "Dentro de la estructura de la Junta no existe institución ni ente que se dedique a este tipo de cuestiones", ha vuelta a reiterar el consejero de la Presidencia, quien ha mencionado a un organismo como la Agencia Idea para señalar que sus competencias se encaminan a "potenciar la vocación tecnológica" de las empresas. Tras concluir que "a día de hoy no existe esa posibilidad", ha esgrimido que una aportación de liquidez a Abengoa sería concebido como "una ayuda de Estado que requiere autorización de la Unión Europea" y aún en el supuesto de que hubiera luz verde de Bruselas a la operación, se suma también la ausencia de "un mecanismo legal articulado" para ello. "Seguimos buscando la fórmula para colaborar en la medida de nuestras posibilidades con Abengoa", ha concluido Bendodo en su argumentación.