La Junta de Andalucía asegura que insistirá con el fondo de transición de 1.700 millones: "No nos queda otra"

Lamenta que no haya "ningún avance" por parte del Ejecutivo central en esta cuestión

SEVILLA, 10 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, Carolina España, asegura que insistirá en reclamar al Gobierno que ponga en marcha un fondo de transición de 1.700 millones de euros para las cuatro comunidades autónomas que están infrafinanciadas (Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla La-Mancha y Murcia) mientras se acuerda y pone en marcha un nuevo modelo que confía acabe con la "injusticia" que sufre la comunidad.

"Nosotros seguiremos insistiendo y seguiremos solicitando lo que consideramos que es justo para Andalucía, pero quien tiene el poder es el Gobierno de España y es el que tiene que aprobar tanto el fondo transitorio como poner en marcha el nuevo sistema de financiación" ha sostenido la consejera en una entrevista con Europa Press en la que ha apuntado que "no queda otra" a la Junta que insistir con este tema.

La propuesta de un fondo compensatorio de transición fue introducida en el debate económico y político precisamente por España, que llevó la cuestión al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) celebrado el pasado julio, y pedida formalmente por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una reunión mantenida en Moncloa ese mismo mes.

La idea es crear un mecanismo dotado con 1.700 millones para las cuatro comunidades --alrededor de 824 de ellos serían para Andalucía-- que palie las desigualdades que la Junta señala se producen con el actual modelo mientras se pone en marcha uno nuevo. En el caso de Andalucía, la Junta estima que recibe cada año 1.000 millones menos de lo que considera que debería.

"Esto es mucho dinero. No es justo que cada andaluz reciba 151 euros menos que la media de cualquier otro ciudadano", ha enfatizado España, que remarca el argumento repetido entonces en Madrid sobre este tema: Andalucía no quiere más que nadie, "pero tampoco queremos ser menos". De ahí la insistencia con el fondo, que la consejera ha señalado obtuvo una respuesta fría por parte del Ejecutivo central.

"La posición del Gobierno ya la conocemos, es patada para adelante", ha criticado. "Sabe perfectamente que Andalucía está infrafinanciada, sin embargo no se ha hecho nada. No se ha avanzado prácticamente en nada y nosotros lo que pedimos es que se haga justicia con Andalucía. No podemos seguir perdiendo la cantidad de recursos que se están perdiendo por un sistema de financiación absolutamente perjudicial para Andalucía", ha argumentado.

Posición que, advierte, es compartida por otros territorios en la misma situación y que no están gobernados por el Partido Popular. "Esto no va de partidos, porque la Comunidad Valenciana está gobernada por el PSOE y se unió a esta reivindicación, pero no he visto que haya ningún avance con el Gobierno, para ser sincera", ha lamentado.