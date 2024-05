La Junta de Andalucía cifra en 600 los millones que el Gobierno "tiene bloqueados" desde enero

SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

La consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, Carolina España, ha lamentado este jueves en sede parlamentaria "el nuevo desprecio del Gobierno central a Andalucía" a raíz de la no actualización de las entregas a cuenta en los cuatro primeros meses del año en curso, "que suponen 150 millones de euros al mes y, por tanto, 600 millones de euros menos", ha recordado. España ha apuntado que, al tiempo que "Andalucía se está transformando" y vive un momento de "estabilidad y seguridad jurídica", el Gobierno central del PSOE y Pedro Sánchez "no son capaces de darnos la seguridad y fiabilidad que necesitamos".

En una nota de prensa remitida por la Junta, la consejera ha recordado que el Gobierno de España no ha elaborado los Presupuestos Generales del Estado (PGE). "Por lo tanto, no tenemos ese Fondo Transitorio de Nivelación, los 1.500 millones de euros que nos faltan por infrafinanciación cada año, ni actualizan la entregas a cuenta con esos 600 millones que no nos han dado en los cuatro primeros meses de año".

Por ello, ha resumido, "Andalucía va a seguir recibiendo menos financiación que la media". Además, ha destacado otros ejemplos de lo que ha calificado como "falta de compromiso con la comunidad", como el hecho de que la licitación pública del Gobierno en Andalucía "haya caído un 86,9%, mientras que la licitada por parte de la Administración autonómica ha aumentado un 43,9%", ha subrayado España.

La consejera ha recordado "el ecosistema creado en Andalucía, favorable a la inversión y al impulso de la economía". Al respecto, ha subrayado que la apuesta que dos grandes corporaciones tecnológicas. Por un lado, el IMEC (Centro Interuniversitario de Microelectrónica), y, por otra, la compañía líder de la fabricación de jet privados y aviones de entrenamiento militar, la suiza Pilatus. "Andalucía es el lugar donde emprendedores, empresarios y trabajadores sueñan con hacer realidad sus proyectos, basando su relación en la confianza mutua entre administrado y administración con la voluntad de progreso común. Eso nos convierte en imparables", ha incidido la consejera.

En respuesta a una pregunta parlamentaria, la consejera ha subrayado el buen comportamiento de las exportaciones de Andalucía en 2024, tras un inicio de año en el que "hemos vuelto a contar con cifras históricas" en este sentido. Al respecto, España ha recordado que la comunidad batió su récord en los dos primeros meses del año, con 7.009 millones de euros y un alza del 9,2% interanual, cuando "a nivel nacional están cayendo un 3%", ha dicho.

"Si hablamos del quinquenio 2019-2023, en los cinco años de Gobierno de Juanma Moreno, las exportaciones se han incrementado en casi 35.000 millones de euros respecto a los cinco años anteriores. Algo tendrá este Gobierno cuando ahora se exportan casi 7.000 millones de euros más cada año", ha recordado, poniendo en valor el papel de las empresas exportadoras como "las mejores embajadoras de la marca Andalucía".

"Cuando llegamos, éramos la cuarta comunidad exportadora y ahora estamos los terceros. E incluso algunos meses, como ocurrió en enero, somos la segunda", ha apuntado. En este sentido, ha puesto en valor el trabajo de Andalucía Trade, además de recordar que "también hacemos captación de inversión extranjera, incrementándola en un 87% en los últimos años, cuando a nivel nacional ha caído un 7%".