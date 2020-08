La Junta no contempla otro confinamiento, ve "dejadez absoluta" del Gobierno y pide al PSOE-A que "no estorbe"

Urge al Gobierno convocar antes de que termine agosto a los consejeros de Educación para consensuar la vuelta al cole

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha señalado que, por el momento, el Ejecutivo andaluz no contempla otro confinamiento como el que se vivió durante los meses más duros de la pandemia provocada por el Covid-19, al tiempo que ha criticado que el Gobierno central ha pasado de "querer controlarlo todo a ejercer una dejadez absoluta" y al PSOE-A le ha pedido, "ya que no ayuda, que no estorbe".

En una entrevista con Europa Press, Bendodo, que achaca la expansión del virus a la apertura de la movilidad, asegura que la Junta ahora no contempla otro confinamiento porque en Andalucía la pandemia "está controlada y contenida". Y esto se ha conseguido, a su juicio, gracias a la política de anticipación que ha caracterizado la gestión del Gobierno andaluz, de ahí que "prácticamente ningún brote en Andalucía haya superado los diez casos, porque se han localizado a tiempo, se han aislado a tiempo, se han confinado a tiempo y se ha establecido la trazabilidad a tiempo".

"Una comunidad con ocho millones de personas, que en verano puede aumentar su población con dos millones más, evoluciona mejor que otras comunidades autónomas gracias a la anticipación y al control que estamos teniendo desde la Junta", ha agregado.

Así las cosas, sostiene que se está viviendo "una situación inédita y seguro que se pueden hacer las cosas mejor", si bien en Andalucía "la clave ha sido la anticipación y tomar decisiones rápido para que el virus no nos atropelle, y no nos ha atropellado como en otras comunidades autónomas".

EL "PENDULAZO" DEL GOBIERNO CENTRAL

En cualquier caso, aunque Bendodo entiende que todas las administraciones públicas habrán cometido errores ante una situación que es "absolutamente novedosa y ante un virus que no sabemos cómo evoluciona", la diferencia entre la gestión que ha hecho el Gobierno de Andalucía y el de España es que "aquí nos hemos regido para tomar acciones exclusivamente por criterios sanitarios, el Ejecutivo de la Nación ha primado algunas veces los criterios políticos, de equilibrio territorial y de apoyos parlamentarios por encima de los sanitarios" y esto, ha apostillado, "es una gran irresponsabilidad".

De hecho, censura que el Gobierno de España "ha hecho un auténtico pendulazo" porque "ha pasado del control absoluto a una dejación de funciones absoluta". Como ejemplo, ha opinado que es "un disparate" que haya 17 vueltas al colegio distintas en función de cómo la organice cada comunidad autónoma.

"El Gobierno de España deberían liderar desde el Ministerio de Educación una vuelta al cole coordinada, consensuada y que sea la misma en todas las comunidades", ha sostenido para defender que Isabel Celaa debería citar a los consejeros del ramo de todas las regiones antes de que termine el mes de agosto.

PELEARÁ "CON UÑAS Y DIENTES" LOS FONDOS

Pero no solo eso, el consejero de la Presidencia ha lamentado que el Gobierno central no ha dado respuesta a ninguna de las reclamaciones que le ha planteado Andalucía y que "no son cuestiones para la confrontación política sino de sentido común, cosas que nos pide la gente en la calle".

Una de ellas es la ampliación de los ERTE hasta final de año porque "lo complicado no viene ahora, lo complicado vendrá en octubre y hay que salvar empresas y darles liquidez hasta que llegue la vacuna". "Las empresas que se salven podrán reflotarse de cara al futuro, pero las que cierren lo harán para siempre", ha advertido.

Asimismo, en el reparto de los fondos que llegan a Andalucía desde el Gobierno central para hacer frente a las consecuencias de la pandemia, Bendodo insiste en que "el Gobierno del cambio hace suyo el mensaje de los expresidentes socialistas Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz de que los fondos que llegaban del Estado a las comunidades tienen que repartirse en base al criterio de población".

Y es que, a su juicio, el primer reparto de los Fondos Covid, del que a Andalucía correspondieron 597 millones, ha sido "el primer golpe en la frente" pues cree que la comunidad ha obtenido 600 millones menos de lo que le debería recibir según su población. Ha sido, para Bendodo, "una patada del Gobierno socialista de Sánchez al papel que representa Andalucía en el conjunto de España".

Por eso, garantiza que la Junta será "peleando con uñas y dientes" para que en el reparto de fondos que deben llegar de Europa "se utilice el mismo criterio que se aprobó en la Unión Europea" porque "si a Pedro Sánchez le ha parecido un buen acuerdo para España el alcanzado en Europa y ha votado a favor de que el criterio de reparto para todos los países miembros de la Unión Europea sea la tasa desempleo, la población y el PIB; ahora esos fondos a repartir entre las comunidades autónomas se deben distribuir con el mismo criterio".

"Si el acuerdo es bueno para España tiene que ser bueno para Andalucía, que respete el mismo criterio", ha subrayado el consejero de la Presidencia, que confía en que, para establecer dicho reparto, Sánchez convoque a las comunidades a distintas reuniones porque por el momento "ha dicho que él manejará otros criterios en base a proyectos, eso es que va a decidir a quién le da el dinero, y es un disparate y una aberración".

Y EL PSOE-A, "EN SUS LÍOS INTERNOS"

Y en todo este escenario, Elías Bendodo ha lamentado que el PSOE-A "está ocupado en sus líos internos y no tiene tiempo para dedicarse a los andaluces". "El PSOE-A, desde hace año y medio, está absolutamente desorientado y desnortado, no acaba de ubicarse en la oposición y está haciendo una oposición contra ellos mismos", ha abundado.

Ha lamentado que da la impresión de que los socialistas piensan que "cuanto peor le vaya Andalucía, mejor le va a ir a ellos; que cuanto peor evolucione la pandemia mejor le va a ir al PSOE-A, cuanto más complicada sea la vuelta al cole, mejor le va a ir, y eso es indigno".

"No le pido ya que nos ayude, pero le pido que no moleste ni estorbe a lo que estamos intentando que la evolución de la crisis sanitaria no se convierta en una crisis económica grave y social", ha apostillado el portavoz del Ejecutivo andaluz, que ha afeado a la líder del PSOE-A, Susana Díaz, que no esté pendiente de la pandemia sino que "está haciendo ver que tiene una división interna importante en su partido y ahora mismo dedica la mayor parte de su tiempo a apagar sus fuegos internos y no a hacer propuestas para Andalucía".