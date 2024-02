La Junta Electoral de Galicia reprende a Sánchez por su visita a Navantia y a Rueda por declaraciones electoralistas

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 2 (EUROPA PRESS)

La Junta Electoral de Galicia reprende tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su reciente visita a Navantia como al titular de la Xunta y candidato popular, Alfonso Rueda, por unas declaraciones electoralistas.

Por un lado, la Junta Electoral estima parcialmente sendas denuncias de Vox y PP por la visita del 24 de enero de Sánchez a Navantia, en Ferrol, para anunciar la construcción de un nuevo buque. Así, considera que "una cosa es hacer una visita a un astillero" y otra son "las valoraciones elogiosas" que hizo el presidente, lo que dice que "son mensajes con connotación electoralista".

Así, concluye que Pedro Sánchez no respetó "el principio de neutralidad política" en su visita al astillero. No obstante, considera que no procede un procedimiento sancionador. Contra estas resoluciones cabe presentar recurso.

Por otra parte, la Junta Electoral también estima parcialmente una denuncia del PSdeG y concluye que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, realizó unas declaraciones el 26 de enero con "connotación electoralista" al poner en valor una convocatoria de ayudas para que jóvenes se saquen el carné de conducir. Aprecia que no procede procedimiento sancionador, si bien avisa que se incoará si realiza "una conducta similar", al tiempo que ordena retirar esta información de la web del Gobierno gallego. Cabe presentar recurso.

MÁS RESOLUCIONES

En otro orden de cosas, la Junta Electoral ha resultado aceptar parte de la denuncia del BNG contra el PP por publicidad en la red social X con "connotación electoralista". Ordena su retirada. También se puede presentar recurso.

Así, observa como propaganda electoral eslóganes como 'O mellor lugar para vivir, Galicia' o 'El único camino posible, Alfonso Rueda', además de un anuncio de transporte público gratuito para menores con enlace a la web de la Xunta, entre otras cuestiones.

Finalmente, una quinta resolución de la Junta Electoral desestima y archiva una denuncia de Vox sobre una convocatoria de ayudas de la Xunta de promoción de empleo.