La Junta pide al Gobierno que "deje de manosear" Doñana y "criminalizar" a agricultores con "demagogia barata"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto (PP-A), ha pedido este lunes al Gobierno de España que "trate con justicia a Huelva" y "deje de manosear un tema tan controvertido e importante para todos" en dicha provincia, así como en el resto de Andalucía, de España y a nivel internacional como es la situación del Parque Nacional de Doñana, así como que no trate de "criminalizar" a agricultores recurriendo a "demagogia barata".

Así lo ha manifestado el consejero de Justicia en una atención a medios en el transcurso de una visita al municipio de La Palma del Condado (Huelva), donde ha aprovechado para referirse al rechazo que el Gobierno central ha manifestado en relación a la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para regularizar regadíos en el entorno del espacio natural de Doñana, en la provincia onubense.

José Antonio Nieto ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el partido que lidera, el PSOE, con su discurso están tratando de "criminalizar injustamente" a agricultores "poniéndolos enfrente de buenos ciudadanos que quieren mantener Doñana", cuando ese objetivo a favor del parque nacional "es lo mismo que quieren los agricultores, que no quieren hacerle daño a Doñana, sino desarrollar económicamente Huelva, impulsar la agricultura" de la provincia y "que sea compatible con el cuidado" del espacio natural, según ha defendido el consejero.

Así, Nieto ha incidido en subrayar que desde la Junta piden al Gobierno central "que cumpla con su obligación y su deber de invertir en agua, que es de lo que se come en Huelva", según ha remarcado, y al respecto ha indicado que la "falta" de agua "es lo que sí destroza el presente y futuro de Doñana".

De igual modo, ha emplazado al PSOE a hacer "una cosa muy fácil", que es decir "cuál es su alternativa", si es "mirar para otro lado, como llevan 40 años haciendo en el entorno de Doñana, o utilizar Doñana para ganar votos solamente", según ha abundado para remarcar que ninguna de esas le vale a la Junta.

Además, el consejero de Justicia ha cuestionado si es que la alternativa del PSOE se centra en "criticar al PP" y al presidente de la Junta y de los 'populares' andaluces, Juanma Moreno, "cuando deciden asumir el problema y resolverlo poniendo soluciones encima de la mesa".

"Que nos digan qué parte de los 35 folios en los que se desarrolla la proposición de ley que se está tramitando" en el Parlamento "no les gusta", ha insistido el consejero en pedir a los socialistas, a quienes ha reprochado que "hasta ahora" solo han planteado "como alternativa demagogia barata, de la más chusca, de la más inútil".

Eso "es lo único que están haciendo Sánchez y el PSOE, aplaudido en silencio por el PSOE de Huelva, algo que nos parece lamentable y que no solo no ayuda a Doñana, sino que está maltratando a Huelva", según ha abundado el representante del Gobierno andaluz antes de avisar de que eso "no se lo vamos a permitir" desde la Junta "ni a Sánchez, ni al PSOE ni a nadie que intente manosear algo tan sagrado para nosotros como es Doñana, como es el agua y como es la agricultura, que todo tiene que ser compatible e ir de la mano para que funcione bien este territorio", según ha zanjado José Antonio Nieto.