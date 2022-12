La Junta valora la celebración del Día de la Bandera para "unir a todos los andaluces" sin "monopolizar" el andalucismo

SEVILLA, 5 (EUROPA PRESS)

El consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha valorado este lunes la celebración del primer Día de la Bandera de Andalucía este pasado domingo, 4 de diciembre, tras la instauración de esta jornada conmemorativa por parte de la Junta para "unir bajo la bandera a todos los andaluces", y ha defendido al respecto que "los sentimientos no se pueden monopolizar, y mucho menos el andalucismo".

Son ideas que el portavoz de la Junta ha trasladado en la rueda de prensa posterior a la habitual reunión semanal del Consejo de Gobierno, que en esta ocasión se ha celebrado un día antes de lo normal, en lunes, por ser festivo este martes con motivo del Día de la Constitución, y un día después de la celebración del referido primer Día de la Bandera de Andalucía.

Ramón Fernández-Pacheco ha querido agradecer, "en nombre del Gobierno" andaluz, "a todos los andaluces que atendieron el llamamiento de la Junta para que lucieran orgullosos su bandera" colocándola en los balcones de sus casas o en redes sociales, y también a federaciones y clubes deportivos que portaron la bandera este domingo en sus competiciones, según ha valorado.

El consejero portavoz ha defendido que el de este domingo fue "un día muy bonito, especial, blanquiverde", al igual que lo fue "toda la semana por las actividades organizadas por la Junta en torno al 4 de diciembre", que, según ha añadido, han sido "un rotundo éxito en todos los colegios donde han tenido lugar".

Ha recordado que la celebración "más institucional" se desarrolló en el Palacio de San Telmo de Sevilla, con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "a la cabeza", y a la que fueron invitados "todos los grupos políticos", según ha remarcado el consejero portavoz, que ha incidido en que "fue un día de emoción, para recordar y conmemorar que bajo la bandera de Andalucía estamos absolutamente todos los andaluces sin excepción".

En esa línea, ha reivindicado que, "el 4 de diciembre de 1977, la sociedad andaluza en su conjunto ondeó la bandera blanquiverde para reivindicar autonomía, dejando al lado cuestiones ideológicas o partidistas que entonces nos separaban", y ha agregado que, desde la Junta, han "pretendido con esta celebración unir bajo la bandera a todos los andaluces".

"Andalucía no se concibe si no es con suma de todos los andaluces", ha sostenido el consejero portavoz para agregar a continuación que "los sentimientos no se pueden monopolizar, y mucho menos el andalucismo, que es un sentimiento justo enmarcado en la convivencia que ofrece la Constitución".

En esa línea, ha manifestado que "desde el actual Gobierno de la Junta no podemos imaginar una política en Andalucía que no sea andalucista", de "un andalucismo integrador, moderado, constitucional, que ha evolucionado a un tiempo nuevo y que ha sabido canalizar las esperanzas y las necesidades de una Andalucía que estaba ansiosa con su futuro", ha añadido.

Ramón Fernández-Pacheco ha concluido que, con el Día de la Bandera, desde la Junta han querido "reivindicar la lucha de los andaluces por obtener su autonomía y por una Andalucía fresca, moderna y sin complejos que se abre paso y que empieza a ser ya vanguardia, que ha estado demasiado tiempo en el vagón del olvido y que hoy empieza a estar a la cabeza", según ha valorado.