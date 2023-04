Junts apoya a Serret y defiende que el 1-O "no merece ni un minuto de inhabilitación"

BARCELONA, 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha manifestado este miércoles su apoyo a la consellera de Acción Exterior de la Generalitat, Meritxell Serret, y ha defendido que el 1-O "no merece ni un minuto de inhabilitación".

Así ha reaccionado en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya condenado a Serret a un año de inhabilitación por desobediencia en la organización y la celebración del 1-O en 2017, cuando encabezaba la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

"De nuevo la justicia española interfiere en la política catalana. En el Estado, la política la marcan las togas y no las urnas. El referéndum del 1-O no fue ningún delito y por eso no merece ni un minuto de inhabilitación, prisión o exilio para nadie", ha aseverado