Junts asegura que no han avanzado "ni un milímetro" en las negociaciones con Collboni

BARCELONA, 19 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Martí, ha asegurado este martes que no han avanzado "ni un milímetro" las negociaciones con el gobierno socialista de Jaume Collboni, y avisa de que esta situación no se puede eternizar.

La formación liderada por el exalcalde Xavier Trias ha recordado que su horizonte es de dos meses, un plazo que ven "razonable, pero no aplazable", según ha explicado Martí en una rueda de prensa.

"Más allá no tendría sentido. No queremos contribuir a que esta ciudad no ejerza el liderazgo que necesita", ha afirmado, y ha reiterado que mantienen conversaciones y contactos.

Martí también ha explicado las iniciativas que defenderá Junts en el pleno de este viernes, entre las que destaca pedir la convocatoria de una sesión extraordinaria de la Junta Local de Seguridad para aprobar el Plan de Seguridad 2024-2027, entre otras medidas sobre esta materia.

Además, presentará dos ruegos: uno para convocar una reunión para informar sobre el plan de choque ante el cambio de modelo de garantía alimentaria, y otro para que el gobierno municipal "ejerza el liderazgo de la capitalidad mediterránea de Barcelona".