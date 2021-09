Junts avisa de que la detención de Puigdemont "refuerza la poca credibilidad" de la mesa de diálogo

No cierra la puerta a negociar los PGE para "condicionar" al Gobierno

BARCELONA, 27 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha avisado este lunes de que la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez y la detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "refuerza la poca credibilidad" que daban a la mesa de diálogo.

"Es algo que no podemos hacer ver que no haya pasado. La poca credibilidad que dábamos a la mesa de diálogo sólo se ve reforzada por este nuevo ataque, y muestra la actitud del Gobierno, no sólo por el comunicado que enviaron, sino también por las posteriores declaraciones del Sánchez y sus ministros", ha lamentado en rueda de prensa.

Además de enmarcar lo sucedido en la persecución que, a su juicio, sufre el independentismo, ha definido la mesa de diálogo como "una mesa de partidos y de socios parlamentarios", y considera que su objetivo se ha desmoronado a ojos de casi todo el mundo.

Aunque ha constatado que la mesa de diálogo está recogida en el acuerdo de legislatura, ha recordado que desde el primer momento expresaron su escepticismo al respecto, y cree que si Junts no está en ella es porque, en su opinión, se les ha excluido y porque incomodan.

"Es más cómodo hablar o negociar entre socios parlamentarios de Madrid, que no afrontar de cara la solución del conflicto político. Esto también explica la exclusión de Junts del espacio", ha sostenido Artadi, que ha acusado al Gobierno de utilizar la mesa para hacer creer a Europa que el conflicto catalán se esta encarrilando.

Según Artadi, la detención y la posterior puesta en libertad de Puigdemont ha destapado la estrategia del Gobierno y "la falta de coraje que tiene para encontrar una solución política al conflicto", y ha advertido de que éste no se podrá solucionar si no se tiene en cuenta la situación del expresidente catalán y del resto de personas que viven fuera de España.

"Seguramente lo que hemos visto es el error más grande del Estado desde el inicio de la represión, posterior al 1-O. El Estado, el Reino de España y sus instituciones han mentido a las instituciones europeas, en particular al Tribunal General de la UE", ha señalado.

BATERÍA DE PREGUNTAS

Por ello, la líder de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha registrado una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber qué conocimiento tenían de la detención y qué participación ha tenido "la policía y el espionaje español en esta operación contra Puigdemont y contra el independentismo catalán".

En el Senado, de la mano de Josep Lluís Cleries han reclamado la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para entender qué rol jugó él, el Gobierno, la policía y el espionaje español, y para saber si se destinaron recursos públicos.

Pese a lo sucedido con Puigdemont, Junts no cierra la puerta a negociar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) porque consideran que es "uno de los pocos elementos que quedan para condicionar al Gobierno y para seguir presionando por parte del independentismo" en Madrid.

Y por ello, ha insistido, reclaman hacer un frente común con ERC y la CUP en las Cortes para aprovechar esta negociación en beneficio de Cataluña, y ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se eche atrás, en sus palabras: "La unidad del independentismo siempre nos ha hecho más fuertes. No ha debilitado ni partidos ni el movimiento independentista".