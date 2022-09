Junts cree que el acuerdo de Govern es compatible con fijar un plazo para la independencia de Cataluña

Borràs, Turull y Batet se reúnen con la ANC en el Parlament

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

Junts ha sostenido que el acuerdo de Govern con ERC es compatible con fijar un plazo para la independencia de Cataluña, tras mantener una reunión con la dirección de la ANC este jueves por la tarde en el marco de la ronda de contactos de la entidad tras la Diada.

"Es compatible con marcar un horizonte en el tiempo para lograr la independencia, en coherencia con el discurso del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante el debate de investidura, cuando aseguró que se presentaba para culminar la independencia", ha afirmado el partido en un comunicado.

En la reunión han participado la presidenta de Junts, Laura Borràs; el secretario general, Jordi Turull, y el presidente del grupo parlamentario, Albert Batet; por parte de la ANC, han asistido su presidenta, Dolors Feliu; el vicepresidente, Jordi Pesarrodona, y el secretario Josep Lluís Rodríguez.

Junts ha trasladado a la ANC "que se debe formalizar una dirección estratégica que agrupe a partidos y entidades independentistas para definir un horizonte compartido" y ha felicitado a la entidad por la movilización durante la Diada.

Según ha resaltado, tanto la ANC como el partido han coincidido "en la necesidad de potenciar la movilización".

Esta reunión se produce después de que la ANC instara este martes al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, a declarar la independencia en el segundo semestre de 2023, una propuesta que le transmitió en una reunión con Òmnium y la AMI y que el Govern rechazó.

En declaraciones a los medios este jueves tras la reunión con Junts, Dolors Feliu ha explicado que Junts no ha apostado por la DUI en 2023 durante la reunión: "No lo descartan totalmente pero no se añaden".