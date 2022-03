Junts no da por cerrada la crisis con ERC porque entiende que Rufián no rectificó sus palabras sobre Puigdemont

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, no ha querido dar por cerrada la crisis abierta con ERC a raíz de las críticas de Gabriel Rufián por los contactos rusos de Carles Puigdemont y su entorno con dirigentes rusos del círculo de Vladimir Putin, y es que consideran que el portavoz de Esquerra no ha rectificado sus palabras ni se ha disculpado.

Hace una semana, Rufián provocó la irritación de Junts al censurar en rueda de prensa los contactos de Puigdemont y sus colaboradores con "gente equivocada" del régimen de Vladimir Putin, e incluso se mofó de ellos señalando que se creían "James Bond por un rato". "No nos representan", llegó a decir.

Ante las críticas recibidas, al día siguiente el portavoz de ERC pidió disculpas ante los medios catalanes por si alguien se había ofendido, si bien insistía en que su formación quería dejar claro que no comparten las reuniones mantenidos por los el entorno del expresidente.

Este martes, al ser preguntada por estos contactos, Nogueras no ha querido pronunciarse expresamente, pero tampoco ha dado por cerrada la crisis al asegurar que las disculpas de Rufián que había exigido Junts no se habían producido. "Las disculpas no han existido, me remito al portavoz de nuestro partido allí", ha contestado en catalán en el Congreso.