Junts dice que "no llegan" recursos a Cataluña y PDeCAT pide "autocrítica" a Montero por la falta de ejecución

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Míriam Nogueras, ha defendido este miércoles su veto al proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 porque asume que los recursos a Cataluña "no se van a pagar", como ha sucedido en años anteriores, mientras que el portavoz de PDeCAT en el Congreso, Ferrán Bel, ha pedido "autocrítica" al Gobierno por la "deficiente" ejecución presupuestaria.

"Presentamos una enmienda a la totalidad a un proyecto que sabemos que no se va a cumplir y sabemos que nos va a cumplir porque ninguna ley de presupuestos en Cataluña se ha cumplido", ha asegurado Nogueras durante la defensa de su enmienda a la totalidad este miércoles en el Congreso de los Diputados.

Nogueras cree así que el Gobierno y su proyecto de Presupuestos no son una solución para los problemas de Cataluña, ya que ha advertido de que, en caso de aprobarse, "no se van a pagar". Además, ha denunciado que los ciudadanos y trabajadores de Cataluña sufren un déficit fiscal de más de 20.000 millones de euros al año "que se van a Madrid y que no vuelven" y una sistemática no ejecución de los presupuestos del Estado.

"Alguna cosa falla para que no llegue el dinero a los ciudadanos de Cataluña pero ni ustedes ni sus socios están haciendo absolutamente nada para corregir esta anomalía", le ha replicado a la ministra de Hacienda.

PDECAT DEJARÁ QUE EL PGE SE TRAMITE Y SE NEGOCIE

El PDeCAT decidió no presentar enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado de 2023 para seguir negociando con el Gobierno las nuevas cuentas y su portavoz ha confirmado que votarán 'no' a las enmiendas a la totalidad que se han presentado por otros grupos. "Vamos a votar que sí, se tramite se negocie y dentro de unas semanas es donde vamos a votar, si se aprueba o no se aprueba el Presupuesto", ha aclarado.

Pero el portavoz ha reconocido que ha echado en falta un poco de autocrítica por parte de la ministra de Hacienda o propuesta de enmienda sobre la ejecución presupuestaria, que en su opinión "ha sido deficiente".

Ha lamentado que en los seis primeros meses solo se ha ejecutado en Cataluña un 16% de las inversiones previstas por el presupuesto de 2022. "Esto no es responsabilidad de los grupos parlamentarios es responsabilidad del gobierno de Unidas podemos y del Gobierno del Partido Socialista", ha recalcado.