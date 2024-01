Junts enmienda la amnistía para evitar que los jueces puedan retrasar su aplicación recurriendo al TC o el TJUE

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Junts ha propuesto este martes modificar la proposición de ley de la amnistía para evitar que los jueces y tribunales puedan retrasar su aplicación cuando presenten una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Así consta en las enmiendas parciales que ha presentado este martes en el Congreso a la proposición de ley que presentó en noviembre el PSOE para amnistiar más de una década del independentismo catalán, incluidos delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, terrorismo, desórdenes públicos y prevaricación.

La formación quiere garantizar que, en cumplimiento con la ley de amnistía, se alzarán las medidas cautelares impuestas "incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley o alguna de sus disposiciones", así como "cuando se suspenda el procedimiento en virtud del planteamiento de cualquier cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea".

En estos momentos, Puigdemont permanece procesado con una orden de detención nacional en su contra a la espera de que el instructor del 'procés', el magistrado del TS Pablo Llarena, pueda tomarle una declaración indagatoria con el único propósito de concluir el procedimiento penal, abierto tras el referéndum ilegal del 1 octubre de 2017. Poco después el líder independentista se dio a la fuga y desde entonces ha permanecido huido de la Justicia.

El líder de Junts podría comparecer voluntariamente ante Llarena para prestar declaración indagatoria, como hicieron en su día la ex consejera catalana de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación Meritxell Serret y la ex diputada de la CUP en el Parlament Anna Gabriel; o podría ser necesario ejecutar la orden de detención, como sucedió con la también ex consejera y eurodiputada Clara Ponsatí. Las fuentes jurídicas consultadas, sin embargo, explican que aún ahora, con la ley de amnistía pendiente de tramitación, no tenía sentido detener a Puigdemont.

Así las cosas, las fuentes asumen que, independientemente del debate constitucional que pueda abrirse sobre la ley de amnistía, una vez publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), Puigdemont podría regresar a España sin miedo a ser detenido.

REACCIONA ANTE LAS "DUDAS" DEL PODER JUDICIAL

En el marco de las enmiendas, el partido propone una disposición adicional que contemple que aún cuando un tribunal suspenda el procedimiento por consultar al TJUE esto no afecte a "la vigencia y aplicabilidad general de la presente Ley Orgánica".

En este sentido, los de Junts insisten en que "la suspensión del procedimiento no impedirá adoptar las resoluciones a las que se refiere, respecto del planteamiento de una cuestión de inconstitucionalidad, la Disposición Adicional Tercera.

El partido explica que desde que se presentó la proposición de ley el texto se ha sometido a "un intenso debate público y doctrinal que ha permitido constatar, empíricamente y a diario, las dudas de ciertos sectores aparentemente mayoritarios del Poder Judicial respecto de esta ley de amnistía y su inclinación, una vez entre en vigor, a agotar todas las vías necesarias para reducir al máximo su inmediata aplicación".

Junts apunta que "algunas de estas vías (unas legítimas, otras no, pero todas jurídicamente viables) son fácilmente previsibles", en referencia a las "interpretaciones restrictivas de los supuestos dudosos y planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad ante el TC o de cuestiones prejudiciales ante el TJUE".