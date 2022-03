Junts exige a ERC "desautorizar" a Rufián y le invitan a comparecer en el Parlament

También pedirán a iniciativa propia que Puigdemont, Alay y Boye den explicaciones en la Cámara

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de Junts en el Parlament, Albert Batet, ha exigido este martes a ERC que "desautorice" a su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, por sus declaraciones sobre las supuestas vinculaciones del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Rusia, y le han invitado a comparecer para que dé explicaciones al respecto.

Lo ha dicho en rueda de prensa en el Parlament después de que Rufián haya acusado a Puigdemont y su entorno de reunirse en Europa con gente equivocada del régimen de Vladimir Putin sólo porque "por un rato se crea James Bond" al ser preguntado por una información que apunta a que el expresidente catalán se reunió, en junio de 2019 en Suiza, con un supuesto espía del Kremlin para tratar de conseguir el apoyo ruso al proceso independentista catalán.

"Exigimos una rectificación urgente de ERC y que desautorice a su portavoz en Madrid. Su tono despectivo no es propio de la política, en el fondo y en las formas. Y me estoy conteniendo. En política no todo vale", ha destacado Batet, aunque no ha concretado si una de las consecuencias, en caso de que los republicanos no lo hagan, sería salir del Govern.

Dado que Junts no puede forzar la comparecencia de Rufián, le ha emplazado a explicarse en el Parlament "para que aporte esta supuesta información que tiene y para saber de dónde procede", y ha añadido que espera que no falle.

Y es que, según Batet, las palabras de Rufián son "impropias de un dirigente de ERC e inaceptables de un dirigente independentista", y más tras asegurar que no ha hablado con nadie de Junts ni con ninguna de las personas afectadas.

"¿Con quién ha hablado Rufián? ¿En qué pruebas se basa? ¿O es que ha comprado gratuitamente el relato de las cloacas del Estado?", ha preguntado el dirigente de Junts, que ha calificado de 'fake news' las informaciones aparecidas sobre Puigdemont y Rusia.

También ha acusado a Rufián de lanzar una cortina de humo porque "hoy es el día en que ha empezado una importante huelga contra una Conselleria de ERC", en referencia a la primera jornada de paro convocada por la comunidad educativa.

El dirigente de Junts también ha anunciado que pedirán la comparecencia a iniciativa propia de Puigdemont; del director de su oficina, Josep Lluís Alay, y del abogado Gonzalo Boye para que den "las explicaciones oportunas" en la comisión de Asuntos Institucionales del Parlament.

APOYO A BORRÀS

Por otra parte, ha manifestado el apoyo del partido a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya visto indicios para juzgarla por presunto fraude administrativo cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

Tras reivindicar la presunción de inocencia, cree que el caso que afecta a la presidencia del Parlament "es un caso evidente de 'lawfare', y así se demuestra en el desarrollo irregular de todo el procedimiento que se ha visto hasta ahora".

Además, ha constatado que de momento hay un informe del juez instructor pero no acusación por parte de Fiscalía, por lo que no ha querido avanzar posibles escenarios de futuro sobre la situación de Borràs: "No hay juicio abierto. Sin acusación de la Fiscalía, no puede haber juicio", ha dicho.

HUELGA EDUCATIVA

En la primera de las cinco jornadas de huelga convocadas por la comunidad educativa, el presidente de Junts en el Parlament les ha expresado su respeto y ha pedido que se recupere el diálogo para encontrar una solución.

"Tras ver el elevado seguimiento, pedimos que se retome lo antes posible el diálogo entre las diferentes partes para resolver la situación", ha zanjado.