Junts justifica su abstención y advierte que el acuerdo con ERC para la segunda vuelta no está "cerca"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha reconocido este jueves que el acuerdo de su formación con ERC para investir al candidato a la Presidencia de la Generalitat catalana, Pere Aragonès, no está "cerca" y ha pedido no dar "expectativas que no sean realistas".

"No estamos cerca. No queremos dar expectativas que no sean realistas", ha asegurado Artadi en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, sobre una segunda sesión en la investidura de Aragonès, en la que necesitaría una mayoría simple si no alcanza la mayoría absoluta del Parlament este viernes.

En este contexto, Artadi ha señalado que Aragonès decidió ir al debate de investidura "sabiendo que no tenía acuerdo", por lo que prefieren "seguir trabajando" hasta alcanzar un pacto.

La Ejecutiva de Junts ha decidido que sus 32 diputados en el Parlament se abstengan en la votación del pleno de investidura del candidato de ERC, Pere Aragonès, que se celebrará este viernes, por lo que no será elegido presidente de la Generalitat en primera vuelta.

En el pleno del viernes, Aragonès expondrá su programa de gobierno y, tras las intervenciones de los grupos, se votará: en este primer intento, para ser investido presidente de la Generalitat necesita obtener mayoría absoluta, es decir, 68 votos.

Si no lo consigue, se celebraría una segunda vuelta en 48 horas en la que para convertirse en el nuevo presidente del Govern solo necesitaría tener mayoría simple, es decir, más votos a favor que en contra. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, estudia la posibilidad de hacer esta sesión el martes al considerar que este plazo debe ser dos días hábiles.

Sin embargo, Artadi ha explicado que la decisión que tomó Junts es para la primera sesión, por lo que ha dicho que quedan más días para forjar una posición de cara a la segunda vuelta. "Tenemos muchos puntos de encuentro. Queremos que sea un gobierno fuerte y estable", ha enfatizado.

Así, ha insistido en que el "único candidato" de Junts es Aragonés, por lo que ha pedido no especular "ni con otras elecciones ni con otro candidato". "No vamos a jugar", ha señalado Artadi, quien ha insistido en que "antes de hacer un paso" para "cuatro años de dificultad", prefieren "tener unos días más" para, "con energía, esfuerzo y tranquilidad" tener un Govern estable. "Aprender de lo que ha pasado en la legislatura y que sea un gobierno sólido", ha sostenido.