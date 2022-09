Junts llama a unir al independentismo en la Diada y lamenta que Aragonès no vaya a la manifestación

BARCELONA, 7 (EUROPA PRESS)

Junts ha llamado este miércoles a unir al independentismo en la Diada de este año, ya que cree que el avance hacia la independencia pasa por la "vía del encuentro y el entendimiento del independentismo" por encima de las diferencias que pueda haber, y ha lamentado la ausencia del presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, en la manifestación de la ANC.

"Nos parece demasiado fácil señalar a unos o otros por todo aquello que nos parece que no han hecho suficientemente bien, demasiado fácil quedarse en casa con una razón, que si no es compartida ni mayoritaria, no es motor de cambio", ha afirmado en el manifiesto del partido por la Diada, en alusión velada a la decisión de Aragonès y los consellers de ERC de no asistir en la manifestación.

La formación ha apuntado que se acerca el quinto aniversario del 1-O, que reivindica como "el hito claro de una victoria sin paliativos de una sociedad cívica, pacífica y democrática que dijo basta a la dependencia española y un sí contundente a convertirse en un nuevo estado europeo".

"Desde entonces, cada 11 de septiembre nos interroga y nos pregunta sobre el mandato de aquel referéndum", y este año considera que la Diada reafirma a Junts en que la vía hacia la independencia pasa por la unidad del movimiento independentista.

Considera que se debería afrontar la Diada asumiendo "los errores propios y los colectivos", y recordar en qué acertó y en qué falló el independentismo el 1-O.

Así, Junts ha asegurado que el 11 de septiembre renueva el compromiso del partido con los derechos y las libertades perdidas que, según ellos, perdió Cataluña en 1714 y se comprometen a trabajar para recuperarlas pero ha avisado de que esta voluntad "será siempre suficiente sin el concurso de la mayoría que hizo posible el referéndum" de 2017.

Por eso, Junts ha hecho un llamamiento a "hacer más presente y real que nunca la Cataluña de y para todas las personas" que conviven, que sea ejemplo de derechos y que avanza sin resignarse.

"Junts per Cataluña nos ofrecemos al conjunto de la sociedad catalana como un instrumento político, plural y con vocación de expresión mayoritaria, para culminar el octubre de 2017 y que algunos seguros que ya añoraron e imaginaron el 12 de septiembre de 1714", concluye el manifiesto.