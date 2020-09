Junts pide al Gobierno que si no tiene "plan B" para los ayuntamientos, al menos no se oponga a sus alternativas

El portavoz económico de Junts en el Congreso, Ferran Bel, considera que "no es admisible" que un Gobierno en minoría como el de Pedro Sánchez no ofrezca "un plan B" a los ayuntamientos tras perder el decreto de las remanentes municipales y le ha pedido que ahora al menos no se oponga a las alternativas que presente otros partidos en la Cámara como el suyo.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS) El portavoz económico de Junts en el Congreso, Ferran Bel, considera que "no es admisible" que un Gobierno en minoría como el de Pedro Sánchez no ofrezca "un plan B" a los ayuntamientos tras perder el decreto de las remanentes municipales y le ha pedido que ahora al menos no se oponga a las alternativas que presente otros partidos en la Cámara como el suyo. En este sentido, ha anticipado que estos momentos se está tramitando en el Congreso una proposición de ley de reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para cambiar la capacidad de veto del Senado a los objetivos de déficit a la que Junts ha presentado dos enmiendas en relación con el techo de gasto y los remanentes para que los ayuntamientos puedan disponer de su superávit. Así las cosas, Bel ha asegurado que su partido va a intentar la próxima semana urgir a que la ponencia se ponga a trabajar lo más rápidamente posible. "Lo que pido a los miembros del PSOE y Unidas Podemo es que si no tienen 'plan B', no se opongan al plan de otras formaciones" ni que haya "maniobras parlamentarias" que impidan su tramitación. Ahora bien, el diputado del PDeCAT sostiene que lo mejor sería que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentara un nuevo decreto sobre las remanentes de los ayuntamientos. "Esta Cámara ha tumbado más de un decreto del Gobierno español y cuando esto ha pasado la actitud del ministro del ramo ha sido humilde y ha negociado un nuevo decreto", ha dicho.