Junts pide a Sánchez no usar la salida de Iglesias como "coartada" para aparcar el conflicto catalán

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha reclamado este lunes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no utilice la salida de su vicepresidente, Pablo Iglesias, como "una nueva excusa o como coartada" para aparcar la búsqueda de una solución al conflicto catalán.

"Esta nueva incertidumbre, sumado al rumor de que pueden haber elecciones en otoño, nos preocupa que no sea una coartada para Sánchez para no buscar una solución política y democrática al conflicto catalán", ha sostenido en rueda de prensa telemática.

Para Artadi, el anuncio de Iglesias de dejar la Vicepresidencia del Gobierno para concurrir a las elecciones en la Comunidad de Madrid constata la "incapacidad de Sánchez de mantener un Gobierno de coalición", y cree que esto y la situación que atraviesa Cs evidencian la inestabilidad de la política española.

También considera que Podemos no ha tenido la influencia que esperaba tener en el Gobierno al no haberse derogada la reforma laboral ni la conocida como 'ley mordaza', y ha criticado que cuestiones como la reforma del Código Penal para reformar el delito de sedición o los indultos para los presos independentistas no se hayan llevado a cabo todavía.

Antes de que Junts, ERC, PDeCAT y la CUP registren este martes una ley de amnistía en el Congreso, Artadi ha defendido que es viable "si hay voluntad política" por parte de los socialistas, aunque ha lamentado que el secretario de Organización del PSOE y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, ya se haya opuesto a la iniciativa.