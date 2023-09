Junts reitera las condiciones de Puigdemont para una negociación de investidura que "no está, pero se espera"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha aprovechado el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo para reiterar las condiciones que hace unas semanas puso el expresidente catalán Carles Puigdemont para iniciar una negociación sobre una eventual investidura de Pedro Sánchez y lo ha hecho subrayando que ese proceso aún "no está" abierto, pero "se espera".

Durante su intervención, íntegramente en catalán, Nogueras ha justificado la negativa de su grupo a apoyar la candidatura del presidente del PP alegando que lidera un partido "anticatalán" y acusándole de haber promovido el pasado domingo una manifestación contra "un territorio que quiere gobernar".

Ante las palabras de Feijóo de que es una "anomalía democrática" que una investidura dependa de la decisión de un fugado de la Justicia como Puigdemont, Nogueras ha replicado que lo que es anómalo es que el candidato se haya referido constantemente a una persona que no está en el hemiciclo sin respetar la "inmunidad" de la que goza en "todos los países de la Unión Europea, excepto el Reino de España".

LOS ZOMBIS DE LA TRANSICIÓN

Por otra parte, Nogueras ha equiparado el actual "anticatalanismo" del PP con la recogida de firmas que organizaron en su momento contra el Estatuto catalán. "Viven aún en la cultura del 'a por ellos'", ha deslizado, subrayando que, desde su punto de vista, el PP no va "en contra de los independentistas" sino "en contra de Cataluña".

Según la portavoz de Junts, el independentismo es una "defensa legítima" ante esos ataques. "Mientras dependa de nosotros, los nostálgicos que vuelven a llenar portadas no van a decidir el futuro de Cataluña. Esto no es sólo un no a usted es un no a Aznar, a Rajoy, a los Felipes, González y VI, a Guerra y a todos los zombis de la Transición que salen de caza cada vez que creen que su nación corre peligro", ha indicado Nogueras.

