Junts no se siente "presionado" tras un preacuerdo ERC-CUP del que desconocen sus detalles

Artadi defiende un acuerdo de legislatura: "No queremos un Govern que sea un Dragon Khan"

BARCELONA, 22 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta de Junts, Elsa Artadi, ha avisado este lunes de que no se sienten "en absoluto presionados" tras el preacuerdo alcanzado entre ERC y CUP para investir al candidato republicano, Pere Aragonès, como presidente de la Generalitat, del que asegura desconocer los detalles.

El vídeo del día España quiere ser “pionera” en el uso del pasaporte sanitario

"Es un preacuerdo, no un acuerdo. No podría dar más detalles porque es un preacuerdo, del que no conocemos los detalles, más allá de lo que se explicó en una nota de prensa breve por parte de ERC y la CUP. No sabemos nada más allá de lo que dice esta nota", ha recalcado en rueda de prensa telemática.

Según Artadi, desconocen si el preacuerdo entre los republicanos y los anticapitalistas es un acuerdo de legislatura o para una investidura "y a ver qué pasa", y ha preguntado cómo deben abordarse ámbitos que no recogen como la educación, la juventud y la reactivación económica.

"No queremos que este Govern sea un Dragon Khan o un Vietnam. Queremos que sea un Govern estable, que permita salir de la crisis y que permita tener un acuerdo de legislatura que dé recorrido al 52% de voto independentista", ha subrayado.

Así, ha defendido que el objetivo de Junts es buscar un acuerdo de legislatura, que incluya los presupuestos, y ha advertido de que garantizar sólo la investidura llevaría a tener "al día siguiente a un Govern débil, que debería negociarlo todo, y ésta no es la estabilidad que necesita el país ni el independentismo".

"El acuerdo óptimo es un buen acuerdo de legislatura", ha reivindicado la vicepresidenta de Junts, que ha explicado que este mismo lunes se reunirán con ERC y también con la CUP.

Después de que los anticapitalistas hayan afeado a Junts que no les está "devolviendo las propuestas" que les han trasladado, Artadi ha replicado que el viernes se reunieron con la CUP, y que también lo hará este lunes y el martes.

A la espera de que el viernes se celebre el pleno de investidura, Artadi ha asegurado que seguirán trabajando para lograr un acuerdo de legislatura, pero ha evitado concretar si cree que será posible alcanzarlo esta semana así como los escollos de la negociación.

CONFERENCIA DE JORDI SÀNCHEZ

Para aclarar el posicionamiento de Junts, el secretario general del partido, Jordi Sànchez, pronunciará la tarde de este martes una conferencia, bajo el título de 'Un Govern para hacer, un Govern para ser', que pretende abordar la situación política actual tras las elecciones del 14 de febrero.

"Tras las elecciones y el inicio de las negociaciones, hemos querido esperar la semana del pleno de investidura para explicar nuestro posicionamiento", ha expuesto Artadi.

CONGRESO EXTRAORDINARIO

También ha explicado que han convocado un congreso extraordinario el 24 de abril para avanzar en la constitución del Consell Nacional del partido, que es el órgano que deberá validar los acuerdos que se tomen y orientar la política de Junts.

Está previsto que en el congreso extraordinario se elija la presidencia del Consell Nacional, y que, en un plazo de 15 días, se convoque la primera reunión.