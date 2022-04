Junts sugiere a Marlaska, Robles y Bolaños que dimitan por el presunto espionaje a independentistas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, considera que los titulares de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande Marlaska, y Presidencia, Félix Bolaños, deberían considerar la posibilidad de dimitir por el presunto espionaje a líderes independentistas con el programa Pegasus desvelado por 'The New Yorker' y 'The Citizen Lab'.

Así lo plantea Nogueras, una de las tres diputadas del Congreso supuestamente afectadas por estas escuchas, en la batería de preguntas que ha registrado en el Congreso para pedir cuentas al Gobierno por este caso.

En una de esas preguntas, recogidas por Europa Press, Nogueras recuerda que en 1985 Narcís Serra, entonces vicepresidente del Gobierno de Felipe González, y Julián García Vargas, a la sazón ministro de Defensa, dimitieron tras conocerse que el antiguo CESID --equivalente al actual Centro Nacional de Inteligencia (CNI)-- había practicado escuchas ilegales a diferentes personalidades de la vida pública.

¿CUÁNTO COSTARON LAS ESCUCHAS?

Nogueras quiere saber si "teniendo en cuenta el grave atentado que conlleva para la democracia y el pluralismo político de cualquier Estado el espionaje de los representantes de opciones políticas legítimas", y "atendiendo al antecedente" de Serra y García Vargas considera el Gobierno oportuno que Marlaska, Robles y Bolaños dejen sus cargos.

Además, la portavoz de Junts se interesa por la cantidad total gastada por el Estado español en "espionaje digital" contra el independentismo catalán desde el momento de la adquisición de los programas Pegasus, Candiru o similares, cuándo se ha gastado en esto desde la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, de qué partidas salió el dinero para la compra de esos programas y bajo qué concepto se habrían "autorizado fondos reservados para el espionaje político".

"Mantiene el Gobierno su aseveración de que España es una democracia plena o consolidada cuando ha quedado demostrado que es una Estado que se dedica a espiar ilegalmente a sus ciudadanos", reza otra de las cuestiones registradas por Nogueras.