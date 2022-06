El jurado popular declara culpable al acusado de matar a un joven en Ibiza

Concluye que fue un homicidio imprudente y no un asesinato con alevosía

PALMA, 3 (EUROPA PRESS)

El jurado popular ha emitido un veredicto de culpabilidad hacia el joven, de 26 años, acusado de matar a un joven en Ibiza, en julio de 2018, tras propinarle varios golpes mientras estaban en un apartamento con otros jóvenes compatriotas después de que éste intentara mediar en una pelea.

Este viernes ha finalizado el juicio con Tribunal del Jurado, que se celebraba desde este lunes en la Audiencia Provincial de Baleares para juzgar al joven. La Fiscalía pedía inicialmente una pena de 18 años de prisión por un delito de asesinato con alevosía, pero tras el veredicto del Jurado, que lo ha considerado un delito de homicidio imprudente, ha rebajado su solicitud a cuatro años de cárcel.

Durante el juicio, el abogado de la defensa, tanto el primer día como en sus conclusiones finales, insistió en que se trataba de un homicidio imprudente y no un asesinato porque no hubo un móvil. Finalmente, el jurado ha considerado probado que no existió una causa y no tenía intención de acabar con la vida de la víctima.

Igualmente ha indicado como no probado que el acusado siguiese pegando a la víctima cuando éste estaba en el suelo y que tuviese miedo de la reacción de la víctima, tal y como indicó en su declaración en el primer día de juicio, para saltar por el balcón y seguir huyendo.

En sus alegaciones al veredicto, tanto Fiscalía como acusación particular han pedido la misma pena de prisión, cuatro años, por un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones, así como que la satisfacción de la responsabilidad civil a padres y hermanos de la víctima sea compensada en su totalidad. Asimismo, han solicitado que la entrega del pasaporte por parte del acusado se haga cuando se haya dictado la sentencia.

Para acabar, el abogado de la defensa ha pedido un año de cárcel para su representado. En cuanto a la retirada del pasaporte y la responsabilidad civil solicitada por el Ministerio Fiscal, el letrado no ha puesto objeción.