Un Jurado Popular declara culpable al acusado de matar a tiros a dos hombres en un bar de Alcorcón (Madrid) en 2017

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Un Jurado Popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado culpable a Pablo P. Q. del asesinato en marzo de 2017 de dos personas en un local de copas de Alcorcón y el intento fallido de otra, han informado fuentes jurídicas.

Así, los miembros del tribunal de jurado han declarado probado por unanimidad que el reo es penalmente responsable de haber puesto intencionadamente fin a la vida de las dos víctimas mortales, al dispararles de forma totalmente sorpresiva e inesperada y culpable también de haber intentado acabar con la vida de la tercera víctima.

También por unanimidad, el jurado popular le ha considerado culpable de tener en su poder un arma de fuego y silenciador, careciendo de permisos y licencias.

Respecto al segundo acusado, el jurado popular considera probado que su expareja sentimental es culpable del hecho delictivo de ayudar al principal acusado a eludir la investigación de los agentes de la autoridad y sustraerse de su busca, a sabiendas de que Pablo P.Q. había matado a dos personas y herido a una tercera.

Los acusados lo son, en el caso de él, por dos delitos de homicidio/asesinato, homicidio intentado y tenencia ilícita de armas, y en el de ella por encubrimiento.

A TIROS EN UN BAR DE COPAS

Los hechos se produjeron el 19 de marzo de 2017, entre las 4.30 y las 5.50 horas, cuando el acusado acudió a un local de copas de Alcorcón, en cuyo interior se encontraba el propietario del establecimiento Ignacio J. Ro., otra persona con la "que no tenía buena relación" con llamada Anthony Denny H. C. y su pareja María Teresa C. P.

Tras cruzar unas palabras con Ignacio J., el acusado salió del local para regresar minutos después "portando una pistola semiautomática". Acto seguido y, "sin mediar palabra y, con la intención de acabar con las vidas de todos los que se encontraban en el local", Pablo P. Q. disparó, en primer lugar, "de manera totalmente sorpresiva e inesperada" contra Ignacio J., que se encontraba detrás de la barra.

Inmediatamente después, disparó contra María Teresa C., que permanecía sentada frente a la barra junto a Anthony D. H., que al igual que el propietario del bar resultó mortalmente herida.

Pablo tuvo tiempo también de disparar contra Anthony D. H. cuando trató de abalanzarse sobre él, aunque la pareja de María Teresa no pudo evitar que una bala le alcanzara en su muslo izquierdo antes de caer al suelo.

No obstante, la víctima logró agarrar al acusado, quien trató de zafarse golpeándole con un taburete en la cabeza mientras le decía "muérete, muérete".

En el transcurso del forcejeo, al acusado se le cayó la pistola con el silenciador que portaba, "así como la gorra que llevaba puesta y salió huyendo del local".

El acusado fue detenido el 21 de febrero del 2018 cuando se encontraba repostando combustible y adquiriendo productos alimenticios en una Estación de servicio de la localidad de Guadarrama en compañía de María Begoña F. B. "con la que había tenido una relación sentimental que finalizó en diciembre del 2016".

Según la Fiscalía, la acusada sabía que su expareja podría haber sido el autor de los disparos en el interior del local y que desde entonces le buscaba la policía por homicidio y que pese a ello le ayudó a sustraerse a la acción de la justicia.

"En concreto, la acusada le habría ayudado a ocultarse durante varios días, proporcionándole medios para subsistir, tales como un lugar para dormir, ayudándole en sus desplazamientos y comida", señala el fiscal.

Ignacio J. R. tenía 52 años de edad cuando falleció. Dejó dos hijos, uno de ellos menor edad. María Teresa C. P., tenía 39 años de edad cuando falleció, y dejó también una hija menor de edad.