Los Jurado se quedan sin la parada de la Virgen de Regla frente al balcón de 'Mi abuela Rocío'

MADRID, 8 (CHANCE)

8 de septiembre, una fecha súper importante para Rocío Jurado y toda su familia: el día de la Virgen de Regla. Hoy se ha llevado a cabo la esperada procesión de la matrona de Chipiona y, sorprendentemente y por primer año, no se ha parado en frente del balcón de 'Mi abuela Rocío', la casa que fue de 'La más Grande'.

Tras dos años de pandemia en los que no ha habido procesión, este año se esperaba con ansia la salida de la Virgen de Regla, pero lo cierto es que era más esperado por los espectadores de crónica social ver qué miembros de la familia mediática estarían en ese balcón.

Gloria Mohedano, José Antonio Rodríguez, Amador Mohedano y Rosa Benito. Éstos han sido los rostros conocidos de la familia que no se han querido perder este momentazo en Chipiona, pero lo cierto es que no todo ha salido como ellos querían. Se trata de la primera vez en la historia que la Virgen no es parada frente al balcón de la casa donde se encontraban.

Cabe destacar que en estos dos años en los que no ha habido esta tradicional procesión se le ha concedido la oportunidad a Rocío Carrasco de hablar por primera vez sobre su historia y se ha mostrado públicamente la verdad de la historia. Aunque todavía nadie ha explicado porqué no se ha parado la Virgen delante de este balcón, parece que el testimonio de la hija de la Jurado ha pasado factura en la sociedad de Chipiona y han preferido no hacerlo.

Además, también se trata de la primera vez que Rosa ha coincidido con Amador en el balcón, ya que desde que se divorciaron, no acudían en conjunto a este tipo de actos en los que, de alguna manera, también se homenajea a Rocío Jurado. Cabe destacar que siempre se ha reconocido la generosidad del hermano de la cantante de no querer coincidir con su exmujer por los problemas que había entre ellos y así, no ser protagonistas del foco mediático.

Eso sí, en las últimas semanas hemos podido ver como ambos se reconciliaban públicamente. Todo ocurrió cuando Amador daba una sorpresa a Rosa en 'Déjate querer' y hace tan solo unos días, les veíamos disfrutando de una comida familiar en la que demostraban tenerse mucho cariño.

Lo que más ha sorprendido sin duda es la ausencia de Rocío Flores y su hermano David en el balcón, cuando en los últimos años no han faltado. Además, Gloria Camila tampoco ha podido acudir debido a su participación en 'Pesadilla en El Paraíso', donde se encuentra sumergida desde hace una semana.