Los juramentos y promesas de diputados: "Por España", "Por la Madre Tierra y la Igualdad", "Por el País Valencià"

Laguna (PSPV) abre la sesión constitutiva de Les Corts con un recuerdo a las víctimas del "machismo asesino"

VALENCIA, 26 (EUROPA PRESS)

La sesión constitutiva de Les Corts ha arrancado con la formación de la Mesa de Edad y los juramentos y promesas: La mayoría de parlamentarios se han ceñido a la tradicional fórmula para prometer o jurar el cargo, si bien el diputado de Vox José María Llanos ha jurado "por España"; la consellera de Agricultura en funciones y diputada de Compromís, Isaura Navarro, ha prometido "por la madre Tierra y la igualdad" y la diputada Mónica Álvaro, de la misma coalición, ha prometido "por el País Valencià".

La Mesa de Edad ha estado formada por los diputados de Compromís y Vox María José Calabuig y José Muñoz Salvador, con la presidencia del socialista Carlos Laguna. Han tomado su acta 98 de los 99 diputados, con la única excepción de la parlamentaria Paula Espinosa, de Compromís, que no ha podido acudir a la sesión.

El diputado de más edad de esta undécima legislatura ha recordado cómo hace 36 años entró por primera vez en esta cámara y ha comentado que si le hubieran dicho entonces que presidiría este órgano, "no lo habría creído". También ha destacado el hecho de que por primera vez el parlamento valenciano está formado por más mujeres (56) que hombres (43).

Laguna ha recordado la décima legislatura como "muy compleja" por la pandemia y al presidente de Les Corts los últimos cuatro años, Enric Morera, de quien ha subrayado que "ha hecho un buen trabajo". Ha indicado los "fuegos dantescos", la pandemia y que "cuando éramos pocos y estábamos alzando la cabeza, llegó la 'putinada' de la invasión de Ucrania a Rusia" y trajo la "carestía energética" y su "castigadora" inflación.

El diputado ha incidido en la lucha contra la violencia de género que es, citando a Miguel Hernández, que "como el rayo que no cesa" el "machismo asesino existe", "por más que algunos y algunas lo nieguen sistemáticamente". También ha hecho hincapié en la especial vulnerabilidad de las mujeres víctimas que sufren discapacidad.

"Espero, señorías, que en la XI Legislatura que se inicia, sea voluntad mayoritaria de esta cámara luchas y legislar para erradicar" la violencia de género, ha reivindicado el parlamentario, antes de pedir "ni un paso atrás".

Laguna ha citado al 'expresident' Joan Lerma para remarcar que "la libertad es como una planta que hay que regar todos los días". Bajo esa premisa, ha pedido a los jóvenes que, "para no llevarse ninguna sorpresa el día de mañana, la cuiden día a día para mantenerla lozana". "Tengo la triste sensación, la perplejidad, de que desde hace un tiempo se nos marchita", ha advertido, para lamentar que se está "pervirtiendo" el concepto y, "en nombre de la libertad, se recortan libertades".

"No puedo entender que por una parte estemos intentando contener el racismo y xenofobia" mientras se dan situaciones como las prohibiciones de banderas LGTBI y manifestaciones contra la violencia de género en Nàquera, ha dicho. "No podemos permanecer indiferentes", ha subrayado. Citando a Edmund Burke, ha señalado que "lo único necesario para que triunfe el mal es que los hombres buenos no hagan nada".

Igualmente, ha pedido al futuro Consell que trabaje por mejorar la financiación de la Comunitat Valenciana y ha destacado el "buen escenario" económico con el que inicia esta legislatura que deja el gobierno de Ximo Puig, de quien ha subrayado que ha sido un "buen presidente".