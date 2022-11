Just Eat apuesta por la alimentación 'online' con conversaciones "muy avanzadas" con supermercados

Confirma que la alianza con Getir llegará a España en los próximos meses

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Just Eat impulsará su apuesta por la alimentación 'online', que considera un "eje prioritario" de cara a 2023, con conversaciones "muy avanzadas" con grandes estructuras de supermercados para que entren en la firma próximamente.

"El sector de la alimentación 'online' será un eje prioritario y fundamental en Just Eat para la estrategia de 2023. Queremos asegurarnos que las grandes marcas de alimentación estén en Just Eat", ha reconocido el director general de Just Eat en España, Patrik Bergareche, durante la presentación de la X edición del 'Gastrómetro'.

De esta forma, Bergareche ha confirmado que la alianza que la compañía ha alcanzado a nivel europeo con Getir llegará próximamente a España. "Estamos lanzados en Alemania y en España se prevé que llegue en los próximos meses", ha señalado.

"Hemos visto un impulso tremendo en la alimentación. Un sector que es cuatro veces más grande que el sector de comida a domicilio y que es un eje de crecimiento por el que apostamos", ha subrayado Bergareche, después de que su plataforma haya entrado en este mercado a lo largo de este año.

De esta forma, el director general ha subrayado que la "apuesta por la alimentación de Just Eat es clara y contundente" y ha recordado que ya cuentan con acuerdos con empresas como Galp, Cepsa y Carrefour Express, además de con mercados municipales. "Tenemos conversaciones muy avanzadas con grandes estructuras de supermercados", ha indicado.

De esta forma, en esta edición del barómetro figuran datos sobre la compra de productos de alimentación a domicilio, así en 2022, un 63% de los españoles ha hecho la compra de alimentos 'online', mientras que dicho porcentaje un 66% asegura usar este servicio a menudo.

SE DESACELERA EL MERCADO DE COMIDA A DOMICILIO 'ONLINE'

Por otro lado, el mercado de comida a domicilio 'online' en España se desacelera en 2022, donde cerrará con unos ingresos de 1.120 millones euros en pedidos, lo que supondrá un 7% menos que en 2021, según las previsiones de Statista, avanzadas por Bergareche.

Sin embargo, el sector espera un "fuerte crecimiento" para los próximos años del 'delivery', que tuvo un 'boom' durante la pandemia, hasta alcanzar los 1.689 millones de euros en 2027.

"No hay que asustarse por la bajada de los ingresos este año, porque hay una cierta desaceleración, que era algo previsible, pero la buena noticia es que dan un fuerte crecimiento en los próximos años", ha precisado Bergareche.

El informe muestra que las fechas más destacadas para pedir comida a domicilio son Año Nuevo, San Valentín y Halloween, mientras que la ocasión perfecta para pedir es para el 28% cuando están viendo la televisión, series o películas, seguida para socializar con amigos y familia (25%).

Entre las nuevas tendencias que surgen destaca una conciencia de ahorro, en un contexto económico marcado por la inflación y el alza de los costes energéticos, lo que ha provocado un mayor control de los gastos de los usuarios. Así, el barómetro refleja que un 64% guarda las sobras y el 15% las usa para preparar otras comidas, además de que se buscan los costes de entrega gratuitos.

El estudio revela que los consumidores que más piden a domicilio se encuentran principalmente en la ciudad (90%) y se trata de padres de familia (59%) a los que les gusta el fútbol (47%) y los videojuegos (34%) y lo hacen fundamentalmente porque no les apetece cocinar (24%), por darse un capricho (19%) o por desconectar de un día estresante (13%).

Por su parte, los platos más demandados son la cocina americana, con la hamburguesa de ternera, seguido por la pizza; así como por la cocina Oriental y China, con su plato estrella de arroz tres delicias; la japonesa y, por último, la española, donde la tortilla de patatas supera a la ensaladilla rusa como el más demandado.

Por último, las redes sociales son clave para la restauración a la hora de seducir a los potenciales clientes. Así, el 68% utiliza las redes sociales para descubrir nuevos restaurantes y un 67% sigue a sus restaurantes favoritos en redes, mientras que un 7% nunca pediría a un restaurante sin perfil de redes. "Si no estás 'online', es como si no estuvieras", ha subrayado Bergareche.