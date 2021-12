Justicia dice que los indultos del 'procés' han sido "eficaces" y han "mejorado" la relación entre Moncloa y Generalitat

PP, Vox y Ciudadanos critican que se concediera la medida sin que los condenados mostraran arrepentimiento

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La subsecretaria de Estado de Justicia, Ana Sánchez, ha defendido que los indultos concedidos a nueve de los líderes independentistas condenados por sedición han sido "eficaces" y han "mejorado" la relación del Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Generalitat de Cataluña.

Así se ha pronunciado Sánchez en la Comisión de Justicia del Congreso sobre el informe de concesión y denegación de indultos correspondiente al primer semestre de 2021. Se trata de su primera comparecencia en la Cámara Baja desde que tomara posesión del cargo la semana pasada.

En el texto que ha presentado la subsecretaria de Estado a los diputados consta que el Ejecutivo concedió un total de 41 indultos durante la primera mitad del año, incluidos los nueve relativos a los condenados por el proceso independentista en Cataluña.

El informe semestral refleja una "tendencia alcista" en la concesión de esta medida de gracia respecto a años anteriores. De las 1.817 solicitudes recibidas, se resolvieron 1.724, de las cuales 41 fueron en sentido afirmativo, lo que representa un 2,38 por ciento del total de las contestadas. Aunque el departamento de Pilar Llop no alude expresamente a los indultos del 'procés', limitándose a recogerlos en su estadística, los refleja como perdones por delitos contra el "orden público".

En su intervención, Sánchez ha subrayado que "el paso del tiempo ha confirmado que esta medida fue adecuada" y que con ella se ha "mejorado la relación del Gobierno de España con la Generalitat".

ATRIBUYE A LOS INDULTOS LA REDUCCIÓN DE DELITOS DE ODIO

La representante del Ministerio ha insistido en que los indultos han sido "eficaces" y ha rescatado lo dicho ya por la ministra sobre que la concesión de esta medida de gracia ha "reducido" en un 62% los delitos de odio en Cataluña.

En el marco de su intervención, ha defendido que el Ejecutivo ha "seguido el procedimiento legalmente establecido". Así, ha puntualizado que la utilidad pública "es uno de los motivos que contempla la ley" para la concesión de indultos y que "corresponde al Gobierno en exclusiva valorar si existe o no esta utilidad".

Ante las críticas de varios grupos parlamentarios, Sánchez ha precisado que "el hecho de que haya informes desfavorables no impide que se conceda el indulto" parcial y ha recordado que no se han aprobado indultos totales con informes en contra.

Además, ha asegurado que "en ningún lugar se recoge que el arrepentimiento deba ser un requisito para obtener el indulto" ni que su ausencia impida que el Ejecutivo otorgue esta medida.

PP ACUSA AL GOBIERNO DE INSTRUMENTALIZAR LOS INDULTOS

El diputado del PP Miguel Ángel Jerez ha acusado al Gobierno de instrumentalizar una medida "excepcionalísima" y transformarla en una medida "política", "ideológica" y de "oportunidad presupuestaria", algo que a su juicio "no se trata de una práctica inocente".

El 'popular' ha asegurado que la concesión del indulto a los nueve del 'procés' "no obedece ni a razones de equidad, ni de justicia ni de interés público". Y ha criticado que se haya tomado esa medida con "el rechazo de la mayoría de los españoles".

En el marco de su intervención, ha destacado que "no ha habido arrepentimiento alguno" por parte de los líderes independentista, a quienes ha acusado de "fracturar" la convivencia en Cataluña, por lo que ha reprochado el hecho de que el Gobierno "aún así" les haya otorgado el perdón.

Sobre el texto defendido este miércoles en el Congreso, Jerez ha asegurado que se trata del "informe de la infamia", en el que no se sabe si los indultos a los "golpistas" están incluidos o no en la categoría en la que "no existe perjudicado".

VOX PREGUNTA SI PSOE Y ERC DIERON ÓRDENES AL MINISTERIO

Por su parte, el diputado de Vox Carlos Zambrano se ha referido a los indultos concedidos a los condenados del 'procés' como una "barbaridad jurídica" que, según ha dicho, "apesta a prevaricación", "mercado político" y "abuso de poder".

El dirigente ha asegurado que la medida de gracia se concedió "incumpliendo la ley" porque "no había razones de justicia, equidad o utilidad pública". Ha insistido, al igual que el PP, que ninguno de los beneficiados se ha arrepentido de su comportamiento.

Zambrano ha aprovechado su intervención para trasladar una batería de preguntas a la subsecretaria de Estado. El diputado se interesado en saber quién redactó los primeros borradores sobre los indultos del 'procés' en el Ministerio de Justicia y en si se recibió algún tipo de "indicación previa" del PSOE o de su entorno. También preguntó si alguien del departamento entonces dirigido por el exministro Juan Carlos Campo contactó con algún miembro de ERC.

CIUDADANOS PIDE EXPLICACIONES

El portavoz de Justicia de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha reprochado a la subsecretaria de Estado que el Ministerio propusiera conceder el indulto a "personas que no expresan arrepentimiento". Ha criticado, además, el informe que se ha presentado este miércoles en la Comisión del Congreso al considerar insuficientes las explicaciones que en él se plasman.

"¿No tenemos derecho a saber lo que ha pasado? ¿Por qué merecen los indultos? ¿No tenemos derecho a saberlo?", ha señalado el diputado, quien ha asegurado que el Gobierno firmó la medida de gracia para "no enfadar a sus socios". "¿Por qué no lo ponen? ¿Por qué no son valientes?", ha añadido.

Asimismo, Bal ha insistido en que los indultos deben "limitarse" porque son una "lesión" a la separación de poderes y ha mostrado su preocupación ante el aumento registrado en el primer semestre de este año; 41 frente a los 18 concedidos en el mismo periodo en 2020. La subsecretaria de Estado ha asegurado que se debe al retraso administrativo consecuencia de la ralentización de los servicios durante los primeros meses de la pandemia.

Ante la pregunta de varios grupos parlamentarios sobre la ausencia de nombres en el informe, Sánchez ha explicado que responde a la normativa de protección de datos. En el marco de las intervenciones, PP, Vox y Ciudadanos han puesto sobre la mesa el indulto a Juana Rivas, la madre de Granada condenada por la sustracción de sus dos hijos, pero la subsecretaria de Estado ha recordado que dicha medida corresponde al segundo semestre de este año, sobre el que aún no se ha redactado informe.

PODEMOS Y PSOE DICEN QUE LA DERECHA MIENTE

En el marco de la Comisión, el diputado de Unidas Podemos Jaume Asens ha reprochado las intervenciones de PP, Vox y Ciudadanos. Ha asegurado que es "mentira" que los indultos sean una "injerencia intolerable" o que su concesión sea "arbitraria".

Asens también ha señalado que esta medida no exige arrepentimiento por parte de los condenados y ha insistido en que son "facultad exclusiva del Gobierno". "Está muy bien que la derecha exprese su oposición a los indultos, pero no es aceptable que mientan a la ciudadanía", ha dicho.

Por su parte, el diputado del PSOE Francisco Aranda ha recordado que el indulto es "un instrumento reconocido en nuestra Constitución" y que "ha sido utilizado por todos los presidentes de la democracia". "El respeto que tiene este Gobierno por la ley es superior al que algunas de sus señorías tienen por cualquier miembro de este Gobierno", ha indicado.