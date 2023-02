Justicia espera que el conflicto con los LAJ "se desenquiste" aunque no se muestra optimista ante la reunión del jueves

Asegura que la huelga está "haciendo mucho daño a la imagen de la justicia" y a los ciudadanos

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario de Estado de Justicia, Antonio 'Tontxu' Rodríguez, ha asegurado que espera que el conflicto con los Letrados de la Administración (LAJ) "se desenquiste" tras la reunión que tienen prevista para el jueves en el marco de la huelga indefinida que comenzó el pasado 24 de enero, aunque al ser preguntado si tenía algún "pálpito" de cara al encuentro ha indicado: "Con los LAJ carezco de pálpito".

En declaraciones a la Cadena SER de Burgos recogidas por Europa Press, Rodríguez ha incidido en que la huelga de los LAJ "está haciendo un daño a los operadores jurídicos y a los ciudadanos". "Está haciendo mucho daño a la imagen de la Justicia", ha subrayado.

Según ha relatado, por el parón hay quienes "no pueden cobrar sus pensiones de alimentos", "hay vistas que no se han podido celebrar" y hay parejas que no han podido casarse. Ayer lunes, el comité de huelga aseguraba que se habían dejado de efectuar 2 millones de notificaciones y se habían suspendido unos 134.000 juicios y vistas en todo el territorio nacional.

Preguntado por las reivindicaciones salariales de los LAJ, Rodríguez ha insistido --como ya ha hecho en declaraciones anteriores-- en que a este Cuerpo de la Administración de Justicia se les realizó un incremento retributivo "importante"; en concreto, una subida de hasta el 14%.

Al hilo, el secretario ha recalcado que --"olvidando la petición de dimisión" y los comentarios que se vierten en las redes con "insultos" y "amenazas" en contra del Ministerio-- acudirá a la reunión del jueves "con una expectativa de que se solucione el conflicto".

Ante dicha "expectativa de acuerdo", le han preguntado qué "percepción" o "pálpito" tiene de cara al encuentro. "Yo con los letrados de la Administración de Justicia carezco de pálpito, ya no tengo pálpito", ha dicho.

DÍA 16 DE LA HUELGA

Las declaraciones de Rodríguez tienen lugar en el día 16 de la huelga indefinida que, según las asociaciones convocantes, ayer tuvo un seguimiento de 74%, y de acuerdo a Justicia tuvo una participación del 26,21%.

En las más de dos semanas que lleva el parón, los LAJ han registrado máximos de 85% y mínimos de 73%; por contra, el Ministerio ha notificado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.

Sobre estos datos de participación, Rodríguez ha indicado que el dato ha ido cayendo desde que empezó la huelga el pasado 24 de enero porque ya no coinciden los días de parón con los días 'moscosos' de los letrados, en referencia a los días de vacaciones y asuntos propios pendientes que suelen acumularse en enero.

La huelga indefinida llega a su jornada número 16 a raíz del conflicto que tiene su origen en "la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas", en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un "insoportable desequilibrio".

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021".